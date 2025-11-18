走鐘獎／誰不色？現場「突襲檢查手機」 蔡哥、梅伯IG一開「美女晃動」全場嗨了

蔡哥被突襲檢查手機。翻攝走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube

走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）登場。

在頒完「可以色色獎」之後，現場隨機請兩位創作者上來，考驗「誰比較不色」，獲勝者可以獲得直播平台的鑽石。蔡哥與梅伯被點名上台，現場檢查兩人的Instagram，演算法推薦內容比較晚出現色色內容者勝利。

左邊是梅伯手機，右邊是蔡哥的。翻攝走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube

沒想到，比賽還沒開始，一打開兩人的Instagram就都出現身材曼妙的女子影片，全場笑到不行，主持人大傻眼：「我們彩排真的沒料到這狀況。」更好笑的是，兩人手機怎麼滑怎麼色，整個無法正式開始。現場稍微調整節奏後，比賽正式開始，蔡哥手機出現Super Junior圭賢說中文的影片；梅伯手機內則是火辣身材女性晃動的影片，比賽結果由蔡哥獲勝。

