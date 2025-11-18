走鐘獎／黃大謙「西裝裡掏mic」 突「上台饒舌」合作Gummy B被讚爆

黃大謙饒舌廣受好評。翻攝走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube

走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）登場。

黃大謙突然被Gummy B CUE到。翻攝走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube

開場表演由Gummy B帶來饒舌歌曲，他表示現場真的有很多他喜歡的創作者，唱著唱著他走下來與創作者們互動，他走到黃大謙身旁時，突然問道：「誒？黃大謙！你會唱嗎？」接著黃大謙從西裝外套裡掏出早已準備好的麥克風加入演唱。

黃大謙從西裝裡掏出麥克風。翻攝走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube

黃大謙饒舌功力驚艷全場，現場響起歡呼聲，直播留言區網友也表示「太驚喜了吧」、「大謙好穩」，獲得大家正面評價。稍早還因為字幕太醜，留言區一片罵聲，靠著黃大謙與Gummy B的驚喜合作，逆轉局勢。

Gummy B（左起）與黃大謙合作舞台。翻攝走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube

