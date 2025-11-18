鏡報

走鐘獎／黃大謙「西裝裡掏mic」 突「上台饒舌」合作Gummy B被讚爆

鏡報 潘佳琪
更新時間
黃大謙饒舌廣受好評。翻攝走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube
黃大謙饒舌廣受好評。翻攝走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube

走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）登場。

黃大謙突然被Gummy B CUE到。翻攝走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube
黃大謙突然被Gummy B CUE到。翻攝走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube

開場表演由Gummy B帶來饒舌歌曲，他表示現場真的有很多他喜歡的創作者，唱著唱著他走下來與創作者們互動，他走到黃大謙身旁時，突然問道：「誒？黃大謙！你會唱嗎？」接著黃大謙從西裝外套裡掏出早已準備好的麥克風加入演唱。

廣告
黃大謙從西裝裡掏出麥克風。翻攝走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube
黃大謙從西裝裡掏出麥克風。翻攝走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube

黃大謙饒舌功力驚艷全場，現場響起歡呼聲，直播留言區網友也表示「太驚喜了吧」、「大謙好穩」，獲得大家正面評價。稍早還因為字幕太醜，留言區一片罵聲，靠著黃大謙與Gummy B的驚喜合作，逆轉局勢。

Gummy B（左起）與黃大謙合作舞台。翻攝走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube
Gummy B（左起）與黃大謙合作舞台。翻攝走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube
因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

回到原文

更多鏡報報導
走鐘獎／李伯恩驚慌曝不知道《夜市王2》籌備中 美麗本人「穿睡衣走紅毯」
走鐘獎／劉亮佐放閃「今天趙小僑生日」 典典寶寶鬧脾氣「不露臉」
走鐘獎／壹加壹「婚後仍會吵架」 Lean曝「相處重點」

更多熱門影音：
坤達 修杰楷 陳柏霖等人遭求刑2年8個月 Energy重返小巨蛋破局？相信音樂回應了
SJ登大巨蛋！3萬E.L.F.合唱《至少還有你》 銀赫驚呆「好多老婆」媽媽現身見家長了！
山下智久來台機場暴動急喊了一句中文 曝光跟周杰倫約會時光台粉一舉動讓他好難忘

其他人也在看

走鐘獎／蔡哥紅毯鬧烏龍！認錯雙胞胎網紅　尷尬畫面全看光

走鐘獎／蔡哥紅毯鬧烏龍！認錯雙胞胎網紅　尷尬畫面全看光

第7屆走鐘獎盛大舉行，頻道「蘋蘋澎澎」的網紅阿蘋因為在參加硬舉活動，今（15日）無法出席領獎，由雙胞胎妹妹阿潔代為領獎，阿潔以一身黑色禮服現身，卻被紅毯主持人蔡哥認成姊姊阿蘋，讓場面一度尷尬，蔡哥更是笑不出來，急忙喊：「我怎麼可能認不出來！我剛剛在做一些橋段啦。」

鏡報 ・ 2 天前
貝克漢20歲兒被吊銷駕照！千萬豪車封塵　老爸封爵12天後「家裡出包」超尷尬

貝克漢20歲兒被吊銷駕照！千萬豪車封塵　老爸封爵12天後「家裡出包」超尷尬

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）育有3子1女，其中，20歲的三子克魯茲（Cruz Beckham）最近因為超速，駕照被吊銷。由於此事就發生在老爸受封爵士的12天後，無比尷尬，克魯茲未來也可能面臨高額的保險費與重考壓力。

鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
走鐘獎／主持人蔡哥認錯人！當場結巴眼神慌了

走鐘獎／主持人蔡哥認錯人！當場結巴眼神慌了

走鐘獎／主持人蔡哥認錯人！當場結巴眼神慌了

EBC東森娛樂 ・ 2 天前
走鐘獎／完整得獎名單　Andy老師10年「創2個200萬頻道」奪個人最大獎

走鐘獎／完整得獎名單　Andy老師10年「創2個200萬頻道」奪個人最大獎

走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）舉辦，所有獎項已揭曉完畢。

鏡報 ・ 2 天前
走鐘獎／薔薔透視裝大秀屁股蛋！撂狠話「再不給獎就不來」：不把我放眼裡

走鐘獎／薔薔透視裝大秀屁股蛋！撂狠話「再不給獎就不來」：不把我放眼裡

第7屆走鐘獎盛大舉行，薔薔不改性感風格，以透視禮服現身，不僅如此，她更大開深V展現身材曲線，一現身就驚豔全場，連主持人蔡哥都忍不住讚：「已經著迷了，我最喜歡的就是薔薔。」她坦言自己一直都很用心打扮，還撂下狠話：「重點是每一年都不給我獎，再不給我就不來了！」

鏡報 ・ 2 天前
雲林長者活動運動會　9長照據點熱情參與

雲林長者活動運動會　9長照據點熱情參與

中國醫藥大學北港附設醫院今(16)日上午在元長國小舉辦長者活力運動會，集結水林、北港、元長、東勢等9個長照據點參與，希望透過多元趣味競賽，促進長者身心健康。縣長張麗善、衛生局長曾春美、元長鄉長李明明、中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金等人出席，一同為長輩加油打氣。張麗善表示，雲林縣共有6大急救責任醫院，其中台大升格為醫學中心，而北港媽祖醫院更是沿海地區最重要的醫療後盾，不僅提供緊急醫療，院方也走入社區，在各鄉鎮設置長照據點、醫事C巷弄長照站與失智據點，用心照顧長輩，是縣府推動在地健康照護的重要夥伴，感謝院方用心舉辦今日活動，讓長者透過運動交朋友、保持頭腦清晰，活得更健康。張麗善指出，雲林縣65歲以上人口比例已達21%，雖然仍為高齡縣，但已由全國第二老進步為第五老，希望在大家共同努力下，能讓平均壽命逐步提升。為此，縣府持續推動營養餐食與健康活動，長青食堂由每日3000人共餐提升至1萬5000人，就是希望長輩吃得健康安心。她也鼓勵長輩透過運動延緩退化、提升肌力，並學習基本手機操作，以提升防詐能力、保護財產安全。中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，感謝最關心長者健康的張麗善縣長、曾局長及

台灣好新聞 ・ 1 天前
祖雄辣妻「產後7天」走紅毯　「驚人狀態」曝光！

祖雄辣妻「產後7天」走紅毯　「驚人狀態」曝光！

娛樂中心／江姿儀報導烏克蘭女星佳娜早期來台當模特兒，擁有深邃五官與魔鬼身材，與大馬鮮肉男星祖雄相愛結婚。去年2人初迎來寶貝女兒「內內」，本月7日佳娜又生下兒子「季季」，兒女雙全升格二寶爸媽。昨（15日）產後1週，佳娜居然與老公出席走鐘獎紅毯，恢復速度震驚眾人。

民視 ・ 1 天前
走鐘獎》「壹加壹」揭頻道盈利夫妻平分！台下Andy尬笑畫面曝光

走鐘獎》「壹加壹」揭頻道盈利夫妻平分！台下Andy尬笑畫面曝光

第7屆走鐘獎於今（15日）晚舉辦，湧入上百名創作者、KOL共襄盛舉，話題笑料百出。負責頒獎的情侶夫妻檔「壹加壹」，一現身就大開「眾量級」的地獄玩笑話，強調他們頻道盈利絕對是五五分，股份一半一半，讓坐在台下的Andy老師尷尬苦笑。

中時新聞網 ・ 2 天前
志祺七七走鐘紅毯「禁慾襯衫」帥爛！SSR臉蛋猛升級網認不出：誰

志祺七七走鐘紅毯「禁慾襯衫」帥爛！SSR臉蛋猛升級網認不出：誰

娛樂中心／綜合報導知名YouTuber「志祺七七」才在9月上片提到自己由於大罷免期間面臨大量退訂、倒讚，讓他經營流量出現大下滑，甚至讓他想著是不是要停掉經營，不過目前仍持續經營頻道的他，於昨（15）現身2025走鐘獎現場，打扮精緻又細節滿滿的他立刻驚豔全場，他於社群公開一系列棚拍成果照，更讓許多網友大讚志祺七七帥度升級，甚至有人感嘆「認不出！」。

民視 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上　節目急發116字聲明道歉

《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上　節目急發116字聲明道歉

綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做

親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做

大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。

三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝

慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝

娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。

民視 ・ 2 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚

遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚

F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。

中時新聞網 ・ 1 天前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光

館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光

網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
奮力抗病魔／獨家！甲狀腺引發眼疾　高慧君動3次手術恐失明

奮力抗病魔／獨家！甲狀腺引發眼疾　高慧君動3次手術恐失明

高慧君2年多前因甲狀腺問題引發罕見的單眼斜視，手術後並未完全痊癒，眼睛只恢復8、9成，近日她連動3次手術，因為凸眼而做眼窩減壓手術，甚至全身麻醉、削骨，她也做好最壞的心理準備，如果無法修復，大不了回山上養雞種菜。

鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型　「找尋我的陶晶瑩」

阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型　「找尋我的陶晶瑩」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」

包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」

在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她

Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她

Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。

Yahoo娛樂訊息 ・ 21 小時前
好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道

好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道

丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／叛逆黑歷史曝光！林予晞龐克頭嚇壞親戚：我就不想當乖乖女

獨家／叛逆黑歷史曝光！林予晞龐克頭嚇壞親戚：我就不想當乖乖女

女星林予晞首次挑大樑演電影，在《自殺通告》裡演出菁英班導師。私下的她學經歷同樣亮眼，拿過碩士、當過空姐、多媒體設計師，但她笑說自己其實超討厭被框架住，「長輩的傳統期待一直在，家族對我也很有期待。但我就是真的數學不好啊！好像只要一科差，就不能被放進某個位置。」記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前