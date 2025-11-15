走鐘獎》黃明志輸了！「3獎項全摃龜」捲命案無法來台

黃明志入圍走鐘獎3項，最終全數摃龜。（圖／中時資料照）

馬來西亞歌手黃明志，因日前捲進台灣網紅謝侑芯命案，目前必須待在馬來西亞不得出境，且警方必須隨傳隨到，協助案情調查。原定今（15日）晚的走鐘獎，黃明志也自然無法出席，而他的走鐘獎獎項全數摃龜，無緣獲獎。

黃明志入圍獎項有「好好聽音樂獎」、「最佳MV獎」、「最佳情報短影片獎」，結果被黃大謙、嗨咖邱志恆擊敗，無緣摘獎。不過，走鐘獎現場也出現不少對黃明志事件的調侃和玩笑話，聊天室也在討論，如果黃明志獲獎，會有什麼樣的劇情發展。

回顧案情進度，黃明志因檢方證據不足，已於13日獲得暫時保釋，但他這段期間仍受到限制，必須隨時傳喚到案，以利案情調查。而他也在保釋後發聲，希望大家尊重已逝者謝侑芯的職業，結果疑似失言，一句「職業不分貴賤」，再度惹惱網友怒火。目前案情仍在調查當中，檢方也表示，待謝侑芯的驗屍報告完成後，才可能會有新的進展。

★未經判決確定，應推定為無罪。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

