走鐘獎／Andy奪「年度個人創作者獎」 上台哽咽談官司：不要害人
【緯來新聞網】第七屆走鐘獎於11月15日在壹電視盛大舉行，與家寧共同經營頻道YouTube「眾量級CROWD」的Andy，分手後轉戰個人頻道，不僅重新出發，還在此次頒獎典禮中首度入圍即榮獲「年度個人創作者獎」肯定，讓現場不少人動容，Andy上台領獎時也一度哽咽，提到創作時遇到許多動人景色和故事，另外提到官司也強調「做人要安份，不要害人」，最後也特別謝謝律師和家人們。
Andy奪「年度個人創作者獎」。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YT）
Andy從頻道「眾量級CROWD」分家、官司纏身一路走來，風波不斷，但他沒因此放棄創作。發表得獎感言時他一度哽咽，提到這段時間以拍片方式環島，看見許多動人景色，而最令他難忘的，是觀眾留言傳遞的人情溫度。Andy坦言，不少深夜因為大家的鼓勵而感動得無法入眠，他也承諾會持續用影片紀錄台灣的溫暖與故事。
他說，從小母親就叮嚀要「做好人」，這句話一直銘刻在心，也讓他在面對低潮時仍保持初心。他感謝經紀公司及律師團隊一路相挺，「沒有他們，也許早就無法再繼續待在這圈子裡」。如今拿下象徵年度最高榮耀的個人創作者獎，對他而言別具意義。
