走鐘獎／Andy奪「年度個人創作者」！拍片10年首摘獎 哽咽喊：做人要守本分
第7屆走鐘獎最大獎「年度個人創作者獎」不負眾望由Andy老師拿下，他上台情緒激動，「謝謝走鐘獎，謝謝評審，這個獎對我來說是很大的肯定，畢竟是花那麼多錢拍出來的影片。」自虧和前女友家寧之間的風波，也讓現場來賓笑翻，講到激動處，他忍不住哽咽，直言自己成為youtuber以來已經10年，「我做了2個2百萬頻道，到現在才拿到第一座獎。」
Andy坦言，他這段時間去環島，看到很多漂亮的風景，「最讓我心心念念就是人情味，感謝支持我的觀眾。」他強調許多的晚上都睡不著，如今終於奪獎，這一路上要感謝很多人，「尤其是我的家人，感謝生在溫暖的家庭，我媽說做人要守本分，不要害別人，這句話我記在心中。」
Andy強調他會繼續堅持做對的事，「把台灣最美風景用錄影機記錄下來，感謝貴人幫助。」他感謝經紀團隊、律師，直言他們一路上都幫很大的忙，「沒有他們我走不到這邊，走不到台上，我可能就不在網紅圈，謝謝走鐘獎，謝謝觀眾粉絲，你們的留言支持都烙印在我心裡面。」
