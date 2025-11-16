走鐘獎／Andy獲走鐘獎「年度創作者獎」苦笑：至今還沒回本

ANDY老師首度榮獲走鐘獎，奪下「年度個人創作者獎」。（圖／翻攝自走鐘獎頒獎典禮Youtube）





第七屆走鐘獎圓滿落幕，ANDY老師首度獲獎，就奪下「年度個人創作者獎」！他上台時一度哽咽，說自己花了10年才走到這裡。不過，除了溫馨場面外，ANDY老師也大開地獄哽，說自己一個月只領五萬元，花這麼多錢拍影片，到現在還沒賺回本！。

聽到這一句話，ANDY老師簡直不可置信，踏上走鐘獎舞台後，大開自己的地獄梗。

YouTuber ANDY老師：「畢竟我花這麼多錢，做這一部影片，我到現在都還沒回本，大家也知道我薪水5萬5啦。」

ANDY老師與家鬧翻後，自立門戶，光是這屆走鐘獎，就入圍五個獎項，這次奪下最大獎，他也一度哽咽。

YouTuberANDY老師：「10年了，我做了2個兩百萬的頻道，直到現在才拿到第一個走鐘獎。」

不過除了溫馨場面外，大家砲火也沒在客氣，網紅界長青樹蔡阿嘎，一登上走舞台，獎還沒頒就連發時事梗。

YouTuber蔡阿嘎vs．Lan：「你一個月只給他5萬塊？（他有拿他應得的啦），我就跟你講，人喔不要隨便去美國，（怎麼說），會出事。」

先是偷酸ANDY老師只領五萬元，又提到粿粿、王子的美國行，一票YouTuber全部笑翻，連夫妻檔壹加壹，也跟上這地獄列車。

YouTuber壹加壹：「我還是要再次強調，我們是50％50％，股份是一半一半的。」

只是大家冷箭連發，ANDY老師只能露出尷尬又不失禮貌地微笑，甚至表演中途，ANDY跟家寧還意外同框，第七屆走鐘獎笑點不斷，ANDY老師也成為矚目焦點。



