走鐘獎／Andy老師聽到「官司」比愛心閃人 失眠數日：一直哭

【緯來新聞網】網紅「Andy老師」今年3月透過影片《10年了！227萬訂閱眾量級 Crowd 原來不是我的？！》，控訴被前女友張家寧一家奪走頻道等事蹟，雙方互告、紛擾不斷。他今下午（15日）出席「走鐘獎」，一身正裝現身被誇帥氣，嘴甜回應「妳也很漂亮」，當紅毯主持人提到網友都為他打氣，坦言好幾夜睡不好，「看留言一直哭，太感謝大家了」。



Andy老師笑笑走去。（圖／記者王人傑攝）

「走鐘獎」今天登場，星光大道從下午2點就開始，一路走到下午5點，但是因為網紅就是自媒體，所以完全不開放傳統媒體採訪，只能現場自行捕捉畫面，Andy老師在一旁準備步上紅毯時，聽到媒體對於官司進度的發問，只比出手指愛心然後走走走、頭也不回，直到走到官方紅毯受訪區，他才願意和紅毯主持人聊天。



Andy老師與前女友張家寧共創頻道《眾量級》鬧翻後、各自單飛，他每部影片都讓網友非常買單，更是一口氣入圍走鐘獎5項提名。今天身穿黑色西裝，他面對傳統媒體的訪問，完全不像在影片中那樣火力全開，且略顯不輕鬆，直言好幾夜都睡不好。



他一邊要創作、一邊還要煩惱官司的事情，但對於現階段創作最難的部分沒有明說，僅說要多出去旅行，「旅行過程發現台灣人、台灣風景給我靈感，很多故事啟發我創作的直覺，我的創作來自我的真實生命故事」。

