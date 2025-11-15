走鐘獎／Andy黑西裝現身紅毯！留言區一片打氣 自爆好幾晚沒睡

Andy老師以一身黑西裝踏上紅毯。翻攝YT@走鐘獎

第7屆走鐘獎盛大舉行，Andy老師在經過「眾量級」拆夥，和前女友家寧陷入風波後，今（15）日以一身黑西裝踏上紅毯，他本次入圍5項大獎，一現身，留言區就有加油聲此起彼落。

Andy受訪時透露，看到網路上的留言鼓勵自己很感動，自己已經好幾個晚上沒有睡好，看到留言還忍不住哭出來，他感謝大家的支持，如今重新出來，也靠著自己的真實故事創作，藉由旅行找到靈感，接下來也會繼續創作。

Andy本次入圍5項大獎。翻攝YT@走鐘獎



