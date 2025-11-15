走鐘獎》Andy「核彈級控訴家寧」獲年度創作獎！哽咽致詞全文曝光

Andy老師以核彈級控訴家寧的影片，摘下走鐘獎個人最大獎。（圖／YouTube@走鐘獎頒獎典禮）

第七屆走鐘獎頒獎典禮，在今（15日）進入尾聲。Andy老師以核彈級控訴家寧的影片，摘下「年度個人創作者獎」大獎項，一番感人肺腑的致詞，也讓全場感到欣慰與不捨。

Andy老師在今年3月11日發布影片控訴家寧，揭露這10年以來的頻道內幕《10年了！227萬訂閱眾量級CROWD「原來不是我的？！」》，公開撕裂家寧，引發全台灣網友譁然。今晚，Andy以該部片奪下走鐘獎個人最大獎項，也是他生涯首次走鐘獎獎項。

廣告 廣告

他忍住情緒，一邊哽咽地說，「這個獎，對我來說是很大的肯定，畢竟我花那麼多錢，做這部影片，到現在還沒回本，大家都知道我薪水5萬5，回想官司到現在，其實一路以來，我去環島，然後看到很多漂亮風景，我覺得最讓我，心心念念的就是人情味，我特別感動的，替我留言、支持我的觀眾，這個我都記在心裡。」

「很多很多晚上，我睡不著，很感謝很感謝，做這麼久，10年了，做了兩個兩百萬（訂閱）頻道，直到現在才拿到第一個走鐘獎，所以這一路上，我要特別感謝很多人，尤其是我的家人，特別是 感謝我身在一個溫暖、充滿愛的家庭，我母親，在我小時候就跟我說，做人要守本分，要懂感恩、不能害人。」

「這句話，我記在心裡，一直實踐在我生命之中，所以在未來，我一樣會繼續做這件事，把台灣最美風景，用錄影機把它紀錄下來，這對我來說相當重要，因為有太多貴人幫助我，很感謝，最後 我要謝謝我的團隊，經紀團隊、律師團隊，一路以來，幫我很大很大的忙，如果沒有他們，我可能走不到這邊走不到台上，就此不在YouTube圈子，特別感謝他們，最後，再次謝謝走鐘獎及所有支持我的觀眾粉絲，你們˙的留言支持，深深烙印在我心中，謝謝！」

更多中時新聞網報導

陳雪甄征服南洋美食唯獨榴槤

糖尿病年輕化 7成易酮酸中毒

磁暴來襲 GPS定位恐受影響