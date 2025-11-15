EBC東森娛樂

走鐘獎／Dcard Video狂拿3獎成最大贏家！完整得獎名單一次看

記者 沈芳宇
Dcard Video奪下3大獎項，成為本屆走鐘獎最大贏家。（圖／翻攝自臉書 @走鐘獎）
Dcard Video奪下3大獎項，成為本屆走鐘獎最大贏家。（圖／翻攝自臉書 @走鐘獎）


YouTuber界年度盛事「第七屆走鐘獎頒獎典禮」於今（15）日完美落幕，典禮亮點不斷，包括元老級YouTuber蔡阿嘎在台上連發演藝圈時事哏，和與前女友家寧一家爆出官司糾紛的Andy老師奪下最大獎「年度個人創作者獎」，對此，《EBC東森娛樂》也整理出完整得獎名單，其中Dcard Video獲得3獎項，成為本屆最大贏家。

第七屆走鐘獎完整得獎名單

年度團體創作者

欸你這週要幹嘛

年度個人創作者

Andy老師

潛力新星獎

拉麵浪人 Simon

年度最佳影片獎

錫蘭 Ceylan

最佳影響力獎

錫蘭 Ceylan

最佳音樂短影片獎

High咖-邱志恒

最佳情報短影片獎

干智安 Andrew Kan

最佳娛樂短影片獎

Dcard Video

最佳製作人獎

敏迪選讀

最佳節目獎

夜市王

最佳戲劇獎

搞笑玩家集合囉 ! Play Boy Station !

最佳攝影獎

林嘉凌（薔薔）

最佳剪輯獎

壹加壹

最佳動畫獎

鼻妹

最佳MV獎

High咖－邱志恆

好好聽音樂獎

黃大謙

哈哈哈哈獎

多米多羅domidolo

金頭腦獎

音樂家的無聊人生 Musecow

生命貢獻獎

Zoebitalk肉比頭

說走就走獎

Dcard Video

親手做的獎

胡子Huzi

運動健身獎

秋天剩旅行 Danny_GMFM

無情工商獎

金魚腦 Goldfish Brain

可以色色獎

林嘉凌（薔薔）

以食爲天獎

阿辰師 Chef Chouchou

訪到心坎獎

Dcard Video

生活風格獎

昆蟲擾西吳沁婕 Dee the bugbuff

有夠烙賽獎

The Dodo Men 嘟嘟人

一級玩家獎

漫遊者 WandereR


【更多東森娛樂報導】
快訊／胡釋安認了借粿粿暫住！3點聲明澄清：已請她搬離
「粿王」《全明星》不倫前輩是他們 雙劈風波後近況曝
坤達復工《玩很大》恐生變？閃兵遭求刑2年8月 吳宗憲表態了

其他人也在看

73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用

73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用

娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。

民視 ・ 1 天前
Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人

Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人

Andy老師15日參加走鐘獎，他以鬧翻家寧那支影片拿下「年度個人創作者獎」，他一上台先停頓了5秒，一開口感謝完走鐘獎和評審後，便開始哽咽，「這個獎對我來說是一個很大的肯定。」

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」　密友不忍鬆口真實內幕

62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」　密友不忍鬆口真實內幕

62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 3 天前

粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」

范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。

自由時報 ・ 1 天前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你

薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你

第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」　鬆口關鍵原因

常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」　鬆口關鍵原因

47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明

胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明

娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。

民視 ・ 2 天前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光　胡瓜傻眼回應

粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光　胡瓜傻眼回應

粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
謝侑芯真相曝光2／自揭右手斷指原因　媽媽很自責：覺得是自己的錯！

謝侑芯真相曝光2／自揭右手斷指原因　媽媽很自責：覺得是自己的錯！

被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯，甜美外貌以及惹火大尺度影片，讓她在迅速網路上積累極高人氣。然而她卻在馬來西亞猝逝身亡。她生前曾在社群平台自曝一段鮮為人知的過去，她曾提到自己無名指的斷指，其實是出身於台中一個經營鐵工廠的家庭，「黑手世家出來的九指女兒」，這段經歷不僅沒有成為她的陰影，反而成為她引以為傲的印記。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」　聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好

胡釋安提供粿粿住處「女友同意」　聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好

粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
突拋震撼彈！蕭敬騰宣布今年留台跨年鬆口「關鍵主因」：失去很多

突拋震撼彈！蕭敬騰宣布今年留台跨年鬆口「關鍵主因」：失去很多

由三立電視及群健電視聯合製播、已經連續5年奪下跨年晚會網路流量冠軍的台中水湳跨年晚會，今年打出「全A咖」重量級卡司，首波公布將陪伴現場與電視、網路觀眾一起倒數送走2025的壓軸嘉賓，是相隔5年在台灣跨年的金曲歌王蕭敬騰！蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了

修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了

藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
修杰楷閃兵遭起訴！賈靜雯在中國拍戲「驚人狀態曝光」　微博發文了

修杰楷閃兵遭起訴！賈靜雯在中國拍戲「驚人狀態曝光」　微博發文了

演藝圈閃兵風波持續延燒，涉案藝人名單越滾越大。今（14）日再追加起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等共12名藝人，震撼演藝圈。對此修杰楷妻子賈靜雯人在廈門拍攝陸劇《紫色大麗花》，今天也照常發文分享殺青的消息，真實狀態流出。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」　賈靜雯人在中國…微博發文了

修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」　賈靜雯人在中國…微博發文了

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人閃兵案持續延燒中，新北地檢署繼6月第一波起訴28人後，今（14）日再起訴12人，包括修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
錄影前被迫繳交3000元！王仁甫開嗆製作單位

錄影前被迫繳交3000元！王仁甫開嗆製作單位

王仁甫在本週日（16日）最新一集的中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》，與主持群以及王宇婕、紀言愷、Amanda、阿樂、維尼等嘉賓前往台東錄影。未料一開場，製作人竟要每位藝人繳交現金3千元，還沒領通告費反要先掏出錢，讓全場傻眼，前所未見的玩法讓王仁甫氣喊：「太過分！沒吃到東西還要自己掏腰包，這是雙重打擊吧。」

中時新聞網 ・ 1 天前
趙露思逆襲成功！前經紀「銀河酷娛」超慘驚傳倒閉　網嗨喊：報應

趙露思逆襲成功！前經紀「銀河酷娛」超慘驚傳倒閉　網嗨喊：報應

大陸當紅女星趙露思近期憑藉戲劇《許我耀眼》人氣再攀高峰，戲劇與商業邀約接踵而至。先前她遭經紀公司壓榨與霸凌造成嚴重病倒一年，然而復原後近日舉辦不僅發行英文單曲更舉辦大型生日會回歸，足足有20萬人瘋搶票，讓她逆襲成功，反觀與她先前鬧翻、鬧出「天價解約金」風波前經紀公司「天津銀河酷娛」如今竟爆出經營不善、瀕臨倒閉的消息。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
子瑜爆擊！童年洗澡照曝光　「五官等比例長大」：從小美到大

子瑜爆擊！童年洗澡照曝光　「五官等比例長大」：從小美到大

韓國人氣女團TWICE由娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛與子瑜組成，她們選在出道滿10年之際來台開唱，11月22日與23日連續兩天登上高雄世運主場館；而這也是子瑜出道以來首次回家鄉開唱，高雄熱情歡迎。子瑜的童年時期照片，也在她個人Instagram曝光，洗澡等照片，幾乎等比例放大的精緻五官，讓粉絲驚呼「從小美到大」。

太報 ・ 7 小時前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡

走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡

第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
走鐘獎／志祺七七外貌又進化了！連蔡哥都看傻：好帥

走鐘獎／志祺七七外貌又進化了！連蔡哥都看傻：好帥

第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，百萬YouTuber志祺七七入圍「最佳製作人獎」、「金頭腦」兩個獎項，步上紅毯時立刻掀起留言區一陣熱議，連紅毯主持人蔡哥都忍不住驚歎。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
Energy坤達才宣布復工「閃兵遭求處2年8個月有期徒刑」 相信音樂、經紀人都回應了

Energy坤達才宣布復工「閃兵遭求處2年8個月有期徒刑」 相信音樂、經紀人都回應了

Energy坤達、書偉因為閃兵一事，日前遭到搜索、拘提，才宣布要回歸《綜藝玩很大》復工的坤達，14日就遭到起訴，量處2年8個月的有期徒刑。

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前