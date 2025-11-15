走鐘獎》Dcard Video豪摘3座成最大贏家！完整得獎名單一次看

Dcard Video團隊一口氣抱走3座獎項，成為走鐘獎最大贏家。（圖／FB@走鐘獎 Walk Bell John Awards）

台灣專屬網路創作者的年度最大盛事，第7屆走鐘獎頒獎典禮今（15日）晚登場，現場超過上百位YouTuber、KOL等共襄盛舉。其中就屬「The DoDo man－嘟嘟人」、「Dcard Video」入圍8項大獎，表現優異令人期待。《中時新聞網》也特別整理完整的走鐘獎得獎名單，供讀者們參考。

此屆最大贏家Dcard Video，憑藉團隊分工合作與極其創意的巧思，成功獲得評審青睞，一共拿下3座獎項「訪到心坎獎」、「說走就走獎」、「最佳娛樂短影片獎」；嗨咖邱志恆、薔薔、錫蘭君分別抱走2座獎項。最大獎「年度個人創作者獎」、「年度團體創作者」則分別由Andy老師、欸你這週要幹嘛奪下。

Andy老師抱走年度個人創作者獎。（圖／FB@走鐘獎 Walk Bell John Awards）

完整得獎名單：

●金頭腦獎：音樂家的無聊人生

●哈哈哈哈獎：多米多羅

●訪到心坎獎：Dcard Video

●一級玩家獎：漫遊者

●以食為天獎：阿辰師

●可以色色獎：薔薔（林嘉凌）

●好好聽音樂獎：黃大謙

●生命貢獻獎：Zoebitalk肉比頭

●生活風格獎：昆蟲擾西吳沁婕

●有夠烙賽獎：The DoDo man－嘟嘟人

●親手做的獎：胡子

●無情工商獎：金魚腦

●運動健身獎：秋天剩旅行

●說走就走獎：Dcard Video

●最佳MV獎：High-邱志恆

●最佳攝影獎：薔薔（林嘉凌）

●最佳動畫獎：鼻妹

●最佳剪輯獎：壹加壹

●最佳戲劇獎：搞笑玩家集合囉！Play Boy Station！

●最佳節目獎：夜市王

●最佳製作人獎：敏迪選讀

●最佳娛樂短影片獎：Dcard Video

●最佳情報短影片獎：干智安

●最佳音樂短影片獎：High-邱志恆

●最佳影響力獎：錫蘭

●年度最佳影片獎：錫蘭

●潛力新星獎：拉麵浪人

●年度個人創作者獎：Andy老師

●年度團體創作者獎：欸你這週要幹嘛

