走一走突然「定格」？解析狗狗散步停頓的真相：那是牠的思考時間

火報記者 張舜傑／報導

散步時狗狗突然停下、凝視前方或一動不動，常讓飼主誤以為牠倦怠或抗拒，其實這是狗狗特有的思考與感官探索時間，有助牠理解環境並建立安全感。

嗅覺世界需要時間消化訊息。

狗狗的嗅覺遠比人類敏銳，散步時每一個氣味都可能攜帶龐大訊息，從其他狗狗留下的氣味，到環境中植物、人類或動物的味道，牠需要暫停來分析、記憶與判斷，這種停頓其實是在「閱讀世界」，而不是懶散或抗拒。

停頓讓狗狗分析氣味、評估周遭安全，並建立環境記憶與社交線索。圖:istockphoto

停頓也是牠感知安全的方式。

當狗狗停下腳步觀察時，牠同時在評估周圍是否安全，是否有潛在威脅或異常狀況，這是天性中重要的自我保護機制，尤其在人車頻繁或陌生環境，這段短暫的停留能讓牠更有信心繼續前行。

思考時間有助於建立記憶與學習。

透過停頓與嗅聞，狗狗不僅感知環境，更在記憶中建立地理與社交線索，例如哪裡曾遇到其他狗、哪個角落有新氣味，這對牠未來的探索與行為判斷非常重要，是學習與生活經驗累積的一部分。

心理刺激與身體節奏需要平衡。

散步不僅是體力活動，也是一種心理刺激，狗狗透過停頓調節呼吸與注意力，同時消化剛剛的刺激，避免因過度興奮或緊張而造成壓力累積，這也是保持心理健康的一種方式。

飼主應理解而非催促。

面對狗狗的短暫停頓，飼主若能保持耐心，不急於拉動或催促，反而有助於建立散步的信任感，讓牠覺得散步是安全、自由且可自主掌控的活動，這樣的互動也能增進彼此的連結。

飼主耐心等待，不催促，能讓散步成為安全、自由的體驗，也加深彼此連結。圖:istockphoto

狗狗散步中突然定格，並非任性或抗拒，而是牠專屬的思考時間，透過嗅覺分析、環境評估與心理調適，牠在默默認識世界並建立安全感，理解這個行為背後的意義，能讓飼主更從容地陪伴牠，讓散步變得既安心又有樂趣。