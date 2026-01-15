走2萬步也不累！好市多上架「1出國神鞋」 會員一看價格愣：失望了

生活中心／朱祖儀報導

不少消費者喜歡到好市多購物。（示意圖／資料照）

不少人出國行程滿檔，都會選擇穿好走的鞋子，近來HOKA鞋款就相當受歡迎，還有人大讚出國每天走上萬步也不累。近來也有網友發現，好市多悄悄上架HOKA男性運動鞋，掀起不少討論，但因為價格和官網相差不大，讓不少會員直嘆「失望！」

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，最近好市多新上架法國專業跑鞋品牌HOKA的商品，看到CLIFTON 9 GTX 男運動鞋一雙4699元，工程針織網布具有防水透氣性，鞋底則是耐磨橡膠材質，有黑色和藍色兩種款式。

不過眾多網友認為價格不划算，「今天新莊有看到，但價格不夠優」、「搞笑嗎？10代還比較便宜」、「都要出清庫存了，還捨不得降價」、「去日本買，售價直接打8折」、「跟專櫃比也沒有比較便宜…不過支撐確實很好的一雙鞋」、「比outlet還貴。」

好市多新上架 HOKA CLIFTON 9 GTX 男運動鞋。（圖／翻攝自今購百科）

實際查看HOKA台灣總代理商星裕國際ISPO+官網，發現同款男鞋在官網販售4932元，和好市多價格相比僅差233元，且官網尺寸比好市多賣場還要齊全，兩者相比確實會有些失望。

新一代神鞋爆紅 網曝：出國、環島都靠它

HOKA近來掀起討論，原因是因為經常有網友大讚，穿上他們家的鞋子之後，即使出國每天走2萬步，腳也不會覺得痛，更有人透露，自己徒步環島每天走3、40公里，步行時間長達7至10小時，也是靠HOKA的鞋子撐下來的，因此被譽為「新一代神鞋」。

