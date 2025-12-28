赴上海出席雙城主論壇挨批「遞投名狀」 蔣萬安：相信中央也不會同意這說法

蔣萬安今在機場遭遇「台灣國」理事長陳峻涵批評是向中國國家主席習近平遞投名狀；對此他強調，此行程是陸委會核准且樂觀其成，相信中央政府也不會同意這樣的說法。（圖／鏡新聞）

今年台北、上海雙城論壇於昨（27日）起在上海舉行，因日前發生北捷隨機攻擊事件，台北市長蔣萬安今（28日）才出發「一日快閃」。而蔣萬安今在機場也遭遇「台灣國」理事長陳峻涵批評是向中國國家主席習近平遞投名狀；對此他強調，此行程是陸委會核准且樂觀其成，相信中央政府也不會同意這樣的說法。

雙城論壇27、28日於上海舉行，台北市副市長林奕華昨已先行率團出發，蔣萬安為坐鎮北市大型活動維安部署，則僅於今日前往松山機場，搭機至上海出席主論壇「一日快閃」。

蔣萬安今於松山機場，遭遇「台灣國」理事長陳峻涵抗議稱，蔣此行有如向習近平遞出投名狀。對此，蔣受訪說，雙城論壇行之多年，今年已邁入第16年，就是聚焦在市政議題，皆依規定、程序向中央申請，陸委會核准且樂觀其成，相信中央政府也不會同意這樣的說法。

至於陸委會副主委梁文傑稱，共機擾台已成常態，當然引起台灣人民非常大的反感，若蔣萬安到上海願意表達的話，相信一定會受到台灣人民歡迎；蔣萬安則對此強調，他的立場非常清楚，始終如一。

另外，媒體追問，是否會向上海反映，請小紅書配合我方打詐？蔣萬安回應，他在議會已有表達過，該反映的會反映。



