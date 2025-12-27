赴上海前先做這件事！蔣萬安視察「安心關懷小站」 親筆留言打氣：害怕不是軟弱

台北市長蔣萬安今日赴心中山商圈視察「安心關懷小站」，並在耶誕樹上掛打氣小卡。（北市府提供）

台北市副市長林奕華今（27日）代表市長市長蔣萬安赴中國上海出席雙城論壇，明日才會趕赴上海的蔣萬安，今日先前往南西心中山商圈「安心關懷小站」視察，了解隨機殺人案後第一線服務運作，以及市民的需求。蔣萬安也在心願小卡寫下暖心字句，「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起渡過。」

在明天前往上海參加雙城論壇主論壇活動之前，台北市長蔣萬安前往心中山商圈的「安心關懷小站」視察，向投入關懷工作的社工人員、諮商心理師及辛勞執勤的員警表達感謝，並在寒冬送上熱豆花和暖暖包。

蔣萬安在現場表示，發生隨機殺人事件之後，民眾都很不安，社會上也很恐慌，確實需要時間來平復，如果有專業心理師即時介入協助，大家就能回到正常生活。他也強調，面對突發事件帶來的心理衝擊，政府必須更快一步，主動讓市民得到支持。

最後蔣萬安在現場的耶誕樹掛上心願小卡，他在上頭親手寫下：「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起渡過。」

蔣萬安在打氣小卡上寫下「害怕不是軟弱」。（北市府提供）

據統計，截至12月25日，安心關懷小站累計諮詢46人、轉介心理諮商24人。

