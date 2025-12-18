赴上海參加雙城論壇會面宋濤？蔣萬安：行程還在做最後確認

2025台北上海雙城論壇確定將於27日至28日在上海登場，台北市長蔣萬安將率團出席，外界關注他是否將與國台辦主任宋濤會面。對此，蔣萬安今（18）日受訪時並未正面回應，僅表示現階段仍在做最後的行程確認，相關行程確認後會再對外報告。

台北市長蔣萬安。（圖／報系資料照）

本屆雙城論壇依例輪由上海市主辦，台北團預計於12月27日至28日出訪上海並出席論壇。論壇主題訂為「科技改變生活」，預計圍繞「AI與城市發展」為論壇主軸，雙方將進行主題演講並簽署合作備忘錄。

蔣萬安去年在台北主辦雙城論壇。（資料圖／中天新聞）

分論壇部分，將由衛生局、交通局及社會局針對科技醫療、軌道交通、健康樂齡3項議程，邀請兩市產官學界代表共同參與討論。有傳言指出，率團赴陸的蔣萬安有可能與宋濤進行首次會面。

蔣萬安18日下午出席2025 GAMFORCE 電競嘉年華開幕記者會，會前被媒體問及這次雙城論壇預計會見到哪些層級的高層官員，以及會不會跟宋濤見面。蔣萬安表示，現在仍在做最後的行程確認，包括行程等細節，有相關的行程確認後都會再跟大家報告。

