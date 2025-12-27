赴上海參加雙城論壇 林奕華：將簽2MOU

2025台北上海雙城論壇今天(27日)起在上海登場，台北市副市長林奕華上午在機場指出，此行將簽署有關水治理、職能培訓交流等2項合作備忘錄，期盼此次論壇交換發展經驗，為兩市人民謀求更好的未來願景。

台北上海雙城論壇今年邁入第16屆，台北市長蔣萬安因台北車站、中山商圈日前發生無差別隨機攻擊事件，而縮短行程，僅參加28日上午主論壇活動。

台北市副市長林奕華27日上午率團前往上海參加雙城論壇，行前在機場受訪表示，此次雙城論壇於27、28日舉行，主題為「科技改變生活」，雙方預計簽署兩個合作備忘錄，包括水治理及職能培訓交流領域。

廣告 廣告

林奕華指出，分論壇將就科技醫療、軌道交通及樂齡健康等議題互相交換經驗，考察行程則安排上海捷運聯絡線、演唱會經濟以及水治理等行程。她說：『(原音)所以相信雖然是兩天的行程，但是非常、非常的豐富，也希望在這樣的交流過程之中，能夠讓第16年的雙城論壇能夠持續的做一個平常、好的、互相的學習。』

林奕華表示，此行共有120名團員，包括台北市議會議長及10位議員，而市府方面，市長蔣萬安預計28日抵達，另外也有正、副秘書長以及13位首長、同仁、專家學者參與，期盼就許多主題交換兩市經驗，相互學習發展，謀求兩市人民更好的未來願景。