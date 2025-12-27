赴上海參加雙城論壇 林奕華：為兩市人民謀求未來更好的願景

（圖／台北市政府提供）





台北市副市長林奕華今(27)日在多位市議員陪同下，率市府團隊啟程前往上海市參加為期2天的雙城論壇。林奕華在桃園機場受訪時表示，盼透過兩個城市治理的交流過程，讓邁入第16年的雙城論壇能夠持續成為一個常態的交流平台，為兩市人民謀求未來更好的願景。

林奕華指出，本屆的雙城論壇主題是「科技改變生活」，台北、上海兩市也將會簽訂兩項MOU，分別與水治理以及職能培訓的交流有關。

林奕華說，此次台北市前往上海參加雙城論壇的總人數有120位，包括戴議長以及10位議員；台北市政府的部分，由她帶隊，包括秘書長、副秘書長以及13個局處的首長及同仁，以及學者專家。蔣市長預訂明(28)日上午前往上海，出席主論壇活動。

林奕華進一步指出，除了明(28)日主論壇外，分論壇也將針對科技醫療、軌道交通以及樂齡健康等幾項議題進行彼此治理經驗的交流。此外，北市府團隊也會就上海市捷運、演唱會經濟以及水治理等主題進行參訪。

林奕華強調，雖然只是兩天的行程，但在行程安排上非常的豐富，也希望透過兩個城市治理的交流過程，讓邁入第16年的雙城論壇能夠持續成為一個常態的交流平台，為兩市人民謀求未來更好的願景。

