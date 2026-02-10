赴中使用手機七大資安風險 資安署示警
▲赴中使用手機七大資安風險示警，資安署呼籲強化防護措施。（圖：數位發展部提供）
年節將近，不少民眾將規劃出國旅遊，數位發展部資通安全署表示，境外連網環境有更高風險資料遭竊或數字監控，尤其中國以《網絡安全法》、《國家安全法》、《數據安全法》、《反間諜法》等一系列法規，對網路通訊進行高強度監管，是高度資安風險地區。資安署整理赴中連網注意事項，提醒國人加強使用手機資安防護意識，提高對潛在資安威脅的警覺性；公務員更須嚴守相關防護規範，避免公務資料外洩，確保資通訊安全。
資安署針對國人前往中國面臨可能資安風險環境，提出使用手機七大防護重點：1.建議使用國內電信業者原號漫遊：使用國內電信業者提供的原號漫遊服務，通訊內容將以加密方式傳輸，較使用當地SIM卡或eSIM安全；但漫遊中方仍可取得手機識別碼(IMEI)及GPS位置等資訊，因此如為公務員，建議開啟飛航模式，於必要時才進行連網。
2.勿使用公共WiFi：公共WiFi難以確認安全性，也經常成為駭客攻擊目標，建議民眾盡可能避免使用；如為公務員，則禁用公共WiFi，避免公務資料遭竊取。
3.勿使用當地SIM卡/eSIM上網：中國當地SIM卡或eSIM為「實名制」，一旦辦理使用，等同於將自身之身分、位置及網絡活動暴露予中國政府之網絡審查及監控機制，因此建議民眾儘量以國內業者原號漫遊作為上網方式；公務員更應避免，僅於必要時以聯網時連網。
4.勿使用公用USB充電座：惡意設定的充電座可在使用者充電時將惡意軟體植入(Juice Jacking)，無論民眾或公務員，應使用自備的行動電源與充電器，避免遭駭或遭竊取資料。
5.手機離身處理：手機若因故離身，或遭搜查或留置，建議返國後立即重置系統，以降低遭安裝監控軟件之風險。公務員赴中前，應確保手機內無留存公務相關資訊，且避免在中國聯絡公務，以避免公務資料外洩或遭不當監聽。
6.勿安裝中製APP：中製APP可能要求存取通訊錄、麥克風、相機、位置等與APP功能無直接相關之系統權限，安裝後會增加個人隱私與資料外洩風險，公務設備完全禁止安裝中製APP。
7.勿購買本地手機或中牌手機：中國出售或中牌手機有可能被安裝後門或監控軟件，其資料亦可能傳往中國當地資料中心，因此中國出售或中牌手機有極高資安風險，公務使用完全禁止。
資安署指出，時值全球科技競爭、供應鏈重組與中美戰略緊張背景下，中國政府以修法及各種政策強化國家安全審查機制，其措施已遠超資通安全保護的原有目的，建議民眾赴中旅遊時，應審慎評估資通安全風險及個人資料保護，公務員赴中或中轉時更謹慎。
其他人也在看
勿用當地SIM卡上網！赴中國手機7大資安風險
[NOWnews今日新聞]不要用當地SIM卡上網！數發部提醒赴中使用手機七大資安風險年節將近，不少民眾將規劃出國旅遊，數位發展部資通安全署表示，境外連網環境有更高風險資料遭竊或數字監控，尤其中國以《網...
亮點不只摺疊機 Apple iPhone 18 Pro最新爆料：可變光圈、24MP鏡頭一次看
新浪微博知名爆料者「數碼閒聊站」…
iPhone 17e 快登場：US$599 不加價，補回 MagSafe + 升級 A19，入門 iPhone 終於「划算」？
iPhone 17e 最新傳聞指蘋果將維持 US$599 售價不變，加入 A19 晶片同 MagSafe，並改用最新自家行動網絡與無線連接晶片。若屬實，將以「同價更多功能」吸引想買平價 iPhone 嘅用家。
蘋果新品將上演連環秀 平價iPhone、新款iPad、多款Mac 快來了
彭博記者葛曼在《Power On》電子報中指出，蘋果即將展開一系列密集的新品發布，iPhone17e、新款iPad與多款...
傳PS6規格細節曝光！將搭載30GB GDDR7高速記憶體
雖然近期眾多傳聞都指出，微軟和索尼可能會因為 AI 熱潮，在記憶體供應鍊吃緊的狀況下，選擇延後下一世代的新主機。而最近關索尼（ Sony）下一代遊戲主機 PlayStation 6（PS6）的硬體規格傳聞已經曝光。
10億用戶陷資安危機！Android手機沒升到「這版本」恐淪駭客肥羊
[Newtalk新聞] Google最新數據揭示，僅7.5%用戶升級至Android 15，卻有逾4成仍停留在已終止支援的Android 12以下舊版，全球近10億人陷資安風險。外媒《Forbes》建議，舊機若無法升級應改用新款中階機；Google則呼籲善用Play Protect及僅從官方商店下載App，以攔截惡意軟體。 這項警告源自Google發布的最新市場報告，Google已在去年終止對Android 12的支援，然依據Google發布的最新統計，至2025年年12月為止，只有7.5%用戶更新到最新的Android 15，Android 14則有19.3%。其餘舊版依序為Android 13(17.2%)、Android 12(13.9%)、Android 11(11.4%)、Android 10(13.7%)、Android 9(7.8%)、Android 8.1(4.5%)，更早期的版本還有2.3%。 也就是說市場上約有4成裝置仍停留在Android 12或更舊版本，總計共10億人恐陷資安危機。一旦系統出現漏洞，駭客便能長驅直入。對於暫時無法換機的民眾，Google官方提出兩
iPhone 17e 加量不加價！A19 晶片跟 MagSafe 終於要來了？日本門市讓iPhone17退位？
最近日本媒體傳出一個超驚人的消息，目前日本蘋果直營店已經全面停止在門市「直接銷售」iPhone 17 全系列，現在不管店裡有沒有現貨，店員都會請你乖乖回到 Apple 官網下單～雖然如果你在線上看到有貨，還是可以選擇「店取」，但想要像以前一樣逛街就帶一支手機回家，暫時是不可能的事囉！ 傳說中的平價機王要來了？ 為什麼蘋果會突然祭出這種鐵腕政策？別急，這可能是為了要迎接傳說中的「入門神機」iPhone 17e 啦！最新的爆料指出，這台 iPhone 17e 很有可能在二月就殺到，超甜的 599 美元！更讓人興奮的是，這次它傳出會直接換上最強的 A19 晶片、補回大家心心念念的 MagSafe 磁吸充電，甚至還有機會看到動態島！外界猜測，日本蘋果可能是為了控制庫存、平衡銷售動線，才提前對 iPhone 17 系列進行限購管理，好幫即將到來的新成員騰出空間
重新定義手機攝影？曝 iPhone 18 Pro Max 將搭載兩大光學突破：可變光圈主鏡+大光圈長焦
文章來源：Qooah.com Apple 正計劃於 2026年秋季發佈三款旗艦產品，其中有常規迭代的 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 以及備受矚目的首款摺疊屏 iPhone。相比之下，定位更偏向主流市場的 iPhone 18 與 iPhone 18e 則預計將延後至2027年春季亮相。 作為 Apple 目前最強大的旗艦機型，iPhone 18 Pro Max 的影像系統預計將會有兩項重磅革新，這或許會重新定義流動攝影的技術邊界。 突破一：可變光圈主鏡，首次引入光學級景深控制 Apple 正在為 iPhone 18 Pro Max 測試可變光圈主鏡。該技術允許用戶在不同光線環境中手動調節光圈大小：暗光下開大光圈以提升進光量，強光下則收縮光圈防止過曝。更為關鍵的是，可變光圈能實現光學級景深精准控制，讓用戶輕鬆拍出具有單反質感的人像虛化效果，這在 iPhone 歷史上尚屬首次。 值得注意的是，自 iPhone 14 Pro 以來，Apple 一直堅持使用固定光圈方案，儘管 Samsung 曾在 Galaxy S9/S10 系列上進行過類似嘗試，但最終因機身厚
中華電信推Google One 2TB方案8折優惠 同享升級Google AI Plus福利
看好數位時代民眾對於雲端儲存空間及 AI 功能需求日增，中華電信宣布即日起申辦 Google One 2TB雲端空間方案，除能以獨家的原價8折優惠擁有雲端大空間，並可體驗 Google AI Plus 帶來的進階功能，全方位提升工作效率與創意表現。
盜版遊戲暗藏木馬病毒！已有40萬台電腦遭入侵，帳密與信用卡恐全被盜
近期有資安研究團隊揭露，一起專門鎖定下載盜版遊戲玩家的大規模惡意攻擊行動正在網路上擴散，已有超過 40 萬台電腦遭到入侵。這起事件由資安研究團隊 Howler Cell 公布，攻擊者透過偽裝成遊戲安裝程式的方式，偷偷在玩家電腦中植入木馬程式，受影響的作品包含《極地戰嚎》、《極速快感》、《FIFA》與《刺客教條》等多款知名遊戲。
AirPods Pro 傳加鏡頭「會看周圍」！支援手勢辨識、空間音訊、視覺智慧還不加價？
爆料人 Kosutami 發文指，下一代 AirPods Pro「會看周圍」，推測透過耳機內置紅外線感測器實現，帶來視覺智慧（Visual Intelligence）、手勢控制及更強空間音訊體驗等可能性。而且他表示「售價維持不變」，亦有說法指新品或成為 AirPods Pro 3 之上更高階的新系列。
獨家／租用行動電源留意！木馬遙控手機隨時竊個資
獨家／租用行動電源留意！木馬遙控手機隨時竊個資
千元享高音質聆聽！soundcore C50i、R60i NC雙新品登場 7-11買更便宜
隨著真無線耳機已成為多數人的日常配備，選購耳機時，除考量價格，音質穩定度、配戴舒適性與整體使用體驗更為關鍵。國際耳機品牌soundcore推出兩款超值新品「C50i 開放式藍牙耳夾耳機」與「R60i NC 主動降噪真無線藍牙耳機」，分別鎖定開放式舒適配戴與高效主動降噪功能，千元價位即可輕鬆入手。
赴中使用手機7大資安風險示警 資安署籲：強化防護措施
[Newtalk新聞] 農曆年節將近，不少民眾將規劃出國旅遊，數位發展部資通安全署今（10）天發布新聞稿表示，境外連網環境有更高風險資料遭竊或數字監控，尤其中國以《網絡安全法》、《國家安全法》、《數據安全法》、《反間諜法》等一系列法規，對網路通訊進行高強度監管，是高度資安風險地區。資安署整理赴中連網注意事項，提醒國人加強使用手機資安防護意識，提高對潛在資安威脅的警覺性；公務員更須嚴守相關防護規範，避免公務資料外洩，確保資通訊安全。 資安署針對國人前往中國面臨可能資安風險環境，提出使用手機七大防護重點： 1.建議使用國內電信業者原號漫遊：使用國內電信業者提供的原號漫遊服務，通訊內容將以加密方式傳輸，較使用當地SIM卡或eSIM安全；但就算是國際漫遊，中方仍可取得手機識別碼（IMEI）及GPS位置等資訊，因此，若身為公務員，建議開啟飛航模式，於必要時，才進行連網。 2.勿使用公共WiFi：公共WiFi難以確認安全性，也經常成為駭客攻擊目標，建議民眾盡可能避免使用；如為公務員，則禁用公共WiFi，避免公務資料遭竊取。 3.勿使用當地SIM卡/eSIM上網：中國當地SIM卡或eSIM為「實名制
YouTube Music「非會員」看歌詞要錢？ Google最新回應曝光
使用者付費？YouTube Music過去開放使用者可自由查看歌曲的歌詞，不過如今該功能出現明顯限制，若並非YouTube Premium或YouTube Music Premium用戶，僅只能免費查看5首歌的歌詞。對此，Google也做出最新回應。
Siri終於肯讓路？傳蘋果CarPlay將開放第三方AI應用程式進駐，但想「篡位」沒那麼容易
根據彭博新聞報導，蘋果計畫在未來的CarPlay更新中，允許第三方語音控制AI應用程式 (如OpenAI ChatGPT或Google Gemini)進駐車載系統。意味開發者將能為CarPlay打造專屬的AI語音介面，讓駕駛在長途旅程中能有更聰明的對話夥伴。
OpenAI 首款「Sweetpea」耳機傳出將命名為「Dime」，效能恐與原先期待有落差
OpenAI 傳出將在 2026 年下半年推出首款消費硬體裝置，而根據外媒《Wccftech》報導， OpenAI 這款內部代號為「Sweetpea」的 AI
赴中旅遊避免成為監控目標？資安署點名7大連網高風險陷阱
年節將近，不少民眾計劃出國旅遊，數位發展部資通安全署提醒，境外的網路連線環境存在更高的資料遭竊或遭數位監控風險。特別是中國，因《網絡安全法》、《國家安全法》、《數據安全法》、《反間諜法》等一系列法規，對網路通訊實施高強度監控與管理，被視為高度資安風險地區。
iPhone 17e 最新消息整理｜動態島、MagSafe 補上 16e 遺憾、A19 + C1X 晶片、最快 2 月殺到？
2026 年的第一款 iPhone 可能很快就會跟大家見面，傳聞最新一代平價機 iPhone 17e 最快於 2 月透過新聞稿形式發布。剩餘時間不多，Yahoo Tech 綜合各方爆料，希望在這裡幫各位匯總出清晰、齊全的 iPhone 17e 模樣，讓持幣待購的朋友可以有一個更具體的期待。
中華資安1月營收2.2億年增43%！AI賦能海外秀實力
中華資安（7765）公布2026 年 1 月營運成果，營收達2.2億元，較去年同期大幅成長 43%，三條產品線皆同步成長；2026年「以AI賦能資安，以資安守護AI」為策略主軸，提供AI SOC服務，也為企業的AI應用提供資安檢測、健診與持續的防護、監控應變的解決方案，加速自主研發產品與海外推廣，創新成長動能。