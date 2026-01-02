赴中出席小三通25周年 王忠銘：珍惜交流基礎

（中央社記者潘欣彤連江縣2日電）連江縣長王忠銘元旦率團前往中國福州，參加小三通25周年紀念活動。他今天在社群媒體上發文指出，交流成果非一蹴可幾，而是慢慢累積而來，要珍惜這份得來不易的交流基礎。

連江縣長王忠銘昨天率產業發展局長林志豐、秘書謝閔堯等多位縣府主管、幕僚，搭乘兩馬小三通前往中國福建省福州。包括國民黨籍連江縣議會議長張永江等人也赴中出席該活動，由於適逢中國對台軍演時機敏感，且今年底即將選舉，檢調、國安等均密切關注相關動向。

王忠銘訪中行程預計4天，除今天出席由中方舉辦的小三通首航25周年紀念活動、小三通成果交流座談外，將參訪黃岐與琅岐客運站動線。

王忠銘今天下午於社群媒體Facebook發文指出，參加小三通首航25周年紀念活動，感觸良多。小三通不只單純改變交通方式，而是生活型態，人員往來、物資流通，到後續觀光、經貿、文化交流。

王忠銘表示，馬祖到福州，一衣帶水血脈相連，北竿白沙到福州黃岐僅25分鐘，比往返台灣本島還快，採買、旅遊已成鄉親日常。

王忠銘說，福州與馬祖間的福馬磋商會已累積40多項共識，交流成果非一蹴可幾，而是慢慢累積而來，要珍惜這份得來不易的交流基礎。未來縣府團隊將持續在既有法規框架下，為馬祖爭取更多實質交流空間，為鄉親生活走出更穩健、長遠的航路。（編輯：林恕暉）1150102