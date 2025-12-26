赴中和五星旗合照？高嘉瑜：沒這三前提不去

▲高嘉瑜赴中和五星旗合照？怒發文澄清：三前提下不會去中國。（圖／高嘉瑜臉書）

[NOWnews今日新聞] 日前才有不肖人士，利用AI影片偽造王世堅的身分，聲稱他前往中國。前立委高嘉瑜，也成了受害者，有心人士惡意將她在「駐紐約台北經濟文化辦事處」的合影照片P圖，將背景的中華民國國旗，竄改為五星旗，嘉瑜隨即在臉書澄清，呼籲民眾眼睛要睜亮，千萬不要被低劣的假訊息蒙蔽。

高嘉瑜臉書秀出對比圖，本來後面擺的是中華民國國旗，直接被變造成中國五星旗，遭有心人士惡意抹紅，高嘉瑜強硬表態，直接開出「赴中三前提」。她嚴正聲明，在中國釋放壹傳媒創辦人黎智英、上海能出現聖誕老人，以及「認同中華民國台灣」之前，她是絕對不會踏入中國領土半步。此番言論直接回擊假訊息，守護台灣主權的堅定立場。

廣告 廣告

還有細心的網友，直接在變造的圖抓到破綻，「他們就愛p，也不順便把牆壁的梅花p掉，太不專業了，呵呵｣，也有人留言加油打氣，「真的太誇張了吧」、「真的被全面滲透」，隨著明年2026地方大選時越來越近，網路上針對政治人物的合成影像與不實訊息頻傳，民眾在接收網路資訊時應多方查證，避免受到誤導。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

預防重大治安案件！北市高強度演練「這時間」將發細胞簡訊示警

京華城案最終辯論！柯文哲揭最難過的事：認真同事承受巨大責任

陳方隅是沈伯洋2.0？邱毅狂酸：喝紅奶長大卻包裝成鐵桿台獨