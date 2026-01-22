赴中國十年爆財務危機！舔共女星「賣肉還債片」流出 最新近況曝光

記者蔡維歆／綜合報導

照片中的劉樂妍換上白色工作袍、頭戴藍色防塵帽，站在羊肉分切與處理區。（圖／翻攝自微博）

前女F4成員劉樂妍赴中國發展多年，近期大多靠直播及賣水果維生，先前她在微博發文痛批網路上有來路不明的影片竟稱她沒錢吹暖氣爆發財務危機，事後她澄清表示自己沒負債，台灣兩棟房子也快還清。近日她再度前往中國寧夏鹽池的一處羊肉處理工廠公開畫面並喊出「賣肉還債」，引發熱議。

劉樂妍以反諷自嘲語氣直播賣貨。（圖／翻攝自微博）

照片中的劉樂妍換上白色工作袍、頭戴藍色防塵帽，站在羊肉分切與處理區，她更以反諷自嘲語氣直播賣貨，寫下：「舔共女星劉樂妍淪落寧夏鹽池賣肉還債！」、「賣肉了，賣肉了，賣肉啦」。對於網路一度傳出她「生病病死的，沒錢就醫」，她當時也曾發長文透露自己在中國河北、寧夏兩地各租一套房，更喊出「河北現在是我的家，寧夏現在也是我的家」，

廣告 廣告

劉樂妍描述：「暖氣費我才剛交的。這個還有轉帳截圖。還有說我生病病死的，沒錢就醫的。 我2023年就保上了河南醫保，我都貼出來好幾次了」，同時曬出相關憑證。她更表示：「我沒有任何的欠款。沒有任何的負債，我台灣2間房子馬上就要還清了，我來大陸馬上就要10年了，如果這個地方不好，我能在這裡待10年嗎？」

更多三立新聞網報導

挑戰徒手攀登101！霍諾德公開「關鍵主因」認了：沒有設置安全網

錄影現場驚見「活春宮」！籃籃全程直擊震撼畫面 真實反應曝光了

昔腦瘤動開顱手術搶命！29歲女模「血管惡性肉瘤」病逝 弟悲痛證實

去年聖誕夜「被求婚嫁了」！韓籍女神南珉貞首公開現身 最新近況曝

