赴中國心肝移植續命！44歲TANK答謝祖國「嗨曝慶生照」：奔赴更多美好

記者蔡維歆／台北報導

Tank曬出慶生照。（圖／翻攝自微博）

擁有阿美族和卑南族血統的台灣原住民歌手「TANK」呂建忠，去年4月自爆，已在2024年11月在中國接受心肝移植手術，事後他在社群喊感謝「祖國」，引來不少台灣網友抨擊，6日是他44歲生日，戴愛玲也祝他「生日快樂！」

Tank曬出慶生照，表示：「謝謝大家的生日祝福，被滿滿的愛意包圍著，真的超幸福！新的一歲，繼續帶著熱愛唱歌，我們一起奔赴更多美好。」戴愛玲則留言祝他生日快樂。另外他透露馬年新計畫，預計3月21日起舉辦「第∞回合」巡迴演唱會。

TANK完成心肝移植手術後，逐步恢復演藝事業。（圖／翻攝自微博）

而之前TANK最後一次在台灣舉辦大型演唱會是在台北國際會議中心，不過當時他一度因身體不適唱不出聲音，更用手壓著心臟，就連遞出麥克風給歌迷唱的力氣都沒有。歷經心肝移植手術後，如今他的發展重心轉向中國，短期內恐怕也不太有機會在台灣舉辦大型演唱會。

