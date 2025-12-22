赴中國惹議 翁曉玲預告明續擋國防特別條例：不會輕易放行

立委翁曉玲質詢。李政龍攝



國民黨、民眾黨立法院黨團在立法院程序委員會已3度封殺1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。國民黨立委翁曉玲今（22日）預告，明天立法院程序委員會會繼續擋下軍購特別條例草案，在賴政府沒有說清楚講明白之前，在野立場是不會輕易放行的。

《自由時報》報導，台商圈盛傳，中共試圖密集接觸在野政治人物，盼能擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法，利用正舉行的廈門台商協會成立三十三週年活動，找國民黨立委前往，名為探訪台商，實為確保對台工作「沒有意外」。赴中藍委，翁曉玲為司委會召委，可主導國安修法議程。林思銘為財委會召委，能影響總預算與特別預算審議，而更受關注。

翁曉玲上午出席國民黨「綠色奇幻文學—廈門抹紅記」記者會表示，明天立法院程序委員會，她會繼續擋下軍購條例草案，批執政黨不來報告、不說清楚，不願意講國防相關預算要買什麼東西；在賴政府沒有說清楚、講明白之前，在野立場是不會輕易放行的。

翁曉玲也說，對網友造謠抹黑，他個人保留法律追訴權，請陸委會等機關去調查，不要透過媒體造謠抹黑。她表示，兩三週前，藍委陳玉珍邀請她赴廈門台商協會活動，自己毫不猶豫答應了，純屬自費行程，犯了什麼滔天大罪？雙方聊天、噓寒問暖，能傳遞什麼訊息？

