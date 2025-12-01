赴中國敬業空唱！濱崎步轉發數篇台灣媒體報導 台日網友感動讚爆

濱崎步在中國上海演唱會因「不可抗力因素」臨時喊卡，她仍對著1.4萬張椅子空唱，引起網路熱議。（翻攝自濱崎步臉書）

日本流行音樂天后濱崎步原本預定於11月29日在中國上海開唱，沒想到卻因「不可抗力因素」臨時喊卡，外界都猜測跟日本首相高市早苗「台灣有事」等言論有關。後來，濱崎步照樣對著1.4萬張椅子空唱，並在社群媒體po文直呼「人生中最難忘的演出之一」，她還在IG限動轉發多則台灣媒體相關報導，讓許多台灣、日本網友感動留言讚爆。

濱崎步原本在11月29日於上海體育館舉辦演唱會，但她在28日宣布「不可抗力因素」導致演唱會臨時取消，讓許多TAs（濱崎步粉絲）感到無奈，外界則猜測可能跟進其中日緊張局勢有關。

而濱崎步為展現敬業態度，她仍依約定對著1.4萬張椅子照常開唱。她昨（30）日也在社群媒體po出「演唱會」照片，並留言寫下，「雖然有1.4個空位，但我深深感受到來自世界各地TAs的滿滿愛意，這仍然是我人生中最難忘的演出之一。我由衷感謝200位來自中國和日本的工作人員、樂隊成員與舞者，正是他們讓這場演出得以實現，發自內心地感謝你們。」

後來，許多台灣媒體報導次事件，濱崎步也直接在IG現實動態轉發相關文章，此舉讓許多台日網友紛紛感動留言，「照亮了不只14,000個靈魂」「謝謝你的堅持」「永遠的女皇」「真正的契約精神」；也有不少中國網友無奈留言，「對於上海我很抱歉，😢但你記得我們都愛你」「難以想像這是2025年能發生的事」「以前我總是被官方代表，這次代表官方向濱崎步女神道歉，對不起！」

