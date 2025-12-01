赴中國旅遊探親要小心 多地已進入流感高峰期

北京日報報導，根據監測，北京市流感已進入高峰期，流行株為A型H3N2，發病人群正逐步從中小學生向大學生、上班族蔓延。上海解放日報指出，11月27日，中國疾病預防控制中心發布的數據顯示，在中國全國門急診流感樣病例中，流感陽性率接近45%，整體進入中流行水準，但部分省份已達高流行水準。

報導稱，監測數據顯示，中國這波流感疫情高峰將出現在12月中下旬至1月初，之後將進入下降階段。

北京日報表示，每年秋冬，呼吸道疾病患兒數量都會增加。以北京兒童醫院為例，今年11月開始，接診患兒總量有所上升，但未高於去年同期。第三周上升速度偏快，第四周（11月24日至30日）與前周基本持平。

廣告 廣告

針對這波流感特點，北京首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾介紹，中國這波流感主要以A型H3N2流行為主，並呈現幾個特點：

一、目前發病人群以青少年為主，5至14歲病例組檢測陽性率明顯高於其他年齡組。李侗曾表示，兒童群體對流感的免疫力相對較低，教室等場所人員密度大，加上冬季戶外活動減少，更容易發生聚集性傳播；

二、發病人群正逐步從中小學生向大學生、上班族蔓延，最終可能波及中老年人。李侗曾強調，尤其是社交活動較少的老年群體，可能會在流感高峰後期被家裡已中招的年輕人傳染。本身患有基礎疾病的老年人，流感後出現重症、需要住院治療的風險會大幅上升。

李侗曾指出，接種流感疫苗仍是中老年人預防流感最有效的方式，最佳接種時間為每年秋季至初冬，但即使錯過這段接種時間，現階段接種仍有必要，且越早接種越好，尤其是自身尚未患流感而當地已出現流感流行的情況，及時接種疫苗能有效降低感染風險和重症概率。

在日常預防方面，李侗曾表示，戴口罩、勤洗手、保持室內通風、減少前往人員密集的公共場所等，這些簡單的方法就能在很大程度減少病毒的傳播與個人感染機率。

更多世界日報報導

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

車模不雅視頻瘋傳 小鵬車太低俗？ 品牌方急喊是AI搞的