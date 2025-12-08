赴中國旅遊注意！領用「邊境旅遊護照」台灣身分恐遭廢除

國人赴中國旅遊申領邊境旅遊護照，將遭廢止戶籍，喪失台灣身分。(示意圖) 圖：桃園機場公司/提供(資料照片)

[Newtalk新聞] 預計前往中國旅遊的民眾要注意了！近日移民署證實，有國人赴中國旅行時，為方便辦理快速出入境等相關流程，申領中國當地的一次性邊境旅遊護照，根據現有法令規定，恐使台灣身分遭到廢除。

過去曾有國人赴中國大陸旅遊時，向中國當地旅行社報名俄羅斯旅遊團，卻因誤信旅行社宣稱的「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」等話術，導致國人申領了「一次性中國邊境旅遊護照」。依相關法令規定，申領中國護照將遭戶政事務所廢止戶籍，進而喪失台灣身分相關權益。

移民署說明，依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之1規定，台灣地區人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國護照。違反者，喪失台灣地區人民身分。此外，另依廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點第4點規定，移民署知悉台灣地區人民在中國大陸設有戶籍或領用中國護照，應立即通報當事人戶籍地戶政事務所逕為廢止其台灣戶籍。

移民署表示，若接獲其他機關或民眾檢舉在中國大陸設有戶籍或領用中國護照、身分證或定居證，依行政程序法查證並通知當事人說明後，會依規定通報戶政事務所依權責辦理。

移民署強調，「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民許可辦法」已於114年11月3日修正生效，對於許可已喪失台灣地區人民身分者申請回復身分，採取較為嚴謹的規範，新增積極要件。移民署呼籲，國人於中國大陸旅遊期間，切勿為至中國鄰國短期旅遊，貪圖便利而領用中國邊境旅遊護照等證件。

