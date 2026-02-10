赴中國消費預付儲值有風險 金門消保官籲避免

（中央社記者吳玟嶸金門10日電）部分金門民眾赴中國大陸以預付儲值模式消費，金門縣府消保官王晶英說，跨境消費爭議會有求償不易等風險，民眾應提高風險意識採現付現結最保險。

金門縣消費者保護官室今天發布新聞資料表示，近日網路上傳出廈門地區某足浴業者無預警停止營業，不少金門籍民眾曾前往消費並辦理儲值，未來恐求償無門。

消保官室解釋，許多廈門商家為吸引長期客源，常推出「儲值○元即享○折」或「辦卡送課程」等銷售優惠，部分金門籍民眾因往來頻繁，不疑有他預繳大筆金額，當商家倒閉、無預警歇業或「換殼經營」拒不認帳時，因此類商家在台灣一般都不會設有所謂分（子）公司、經銷商、代理商等營運據點，遂產生跨境消費糾紛。

王晶英表示，跨境消費遇有爭議時，會面臨缺乏履約保證、跨海訴訟成本高昂、求償不易等風險，且依台灣消費者保護法規定，此類跨境消費無法依據消費者保護法求償，民眾赴陸自助旅遊消費時，應提高風險意識採「現付現結」最保險。

王晶英說，民眾應慎選連鎖大品牌商家消費，避免使用大筆金額「預付儲值」模式；她也呼籲，民眾如有各種消費爭議均可撥打全國消費者服務專線1950尋求協助，或洽金門縣政府消保官室諮詢。（編輯：張銘坤）1150210