赴中國申請「放棄國籍」遭拒 首位中配立委李貞秀出示證明文件 酸不知內政部何時幫對岸跑公文

首位陸配立委李貞秀秀出文件稱，她跑了兩處大陸公安局申請放棄中國國籍遭拒，會將文轉交內政部，「請他們去放棄看看。」（圖片來源／民眾黨團）

首位陸配立法委員李貞秀今（3）日宣誓就職後表示，她唯一效忠中華民國，並揚露親赴大陸兩地公安局，申請放棄中國國籍遭拒過程，並且已簽好文件會轉交內政部，「請他們去放棄看看。」

史上首位陸配遞補進入國會，國籍爭議引發法律戰

立法院今日舉行新任立委宣誓就職典禮，民眾黨因應「兩年條款」，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀等6人遞補不分區立委，並在黨主席黃國昌陪同下宣誓報到 ，和與立法院長韓國瑜合影。

其中，排名第15名、出生於中國湖南省的李貞秀正式進軍國會，成為中華民國史上首位陸配立委，引發高度議論。

儘管中選會已公告其遞補資格，但爭議核心在於其是否仍保有「中華人民共和國國籍」。內政部與陸委會近日多次發出「最後通牒」，強調依據《國籍法》第20條，公職人員不得兼具外國國籍。

此爭議不僅觸及《兩岸人民關係條例》與《國籍法》間敏感的「兩岸定位」矛盾，也讓李貞秀面臨就職一年後若未完成放棄手續，恐會被解職的風險，屆時將由民眾黨核心人物陳智菡遞補。

還原親赴中國申請遭拒始末，公安局稱：台灣不是外國

李貞秀受訪時表示，她來台生兒育女、工作繳稅超過30年，居住時間早已超過在大陸的歲月，「熱愛與保護台灣的決心，不比任何人少。」因內政部與陸委會多次發出「通牒」，她近期特別飛往大陸，經香港轉乘高鐵至出生地湖南省衡南縣，全程持中華民國護照出境、台胞證入境。

李貞秀還原申請過程，當她向衡南縣公安局出入境管理局提出「放棄國籍」申請時，當地官員明確表示「不予受理」。她隨後轉往衡陽市公安局出入境管理處嘗試，同樣遭到拒絕。

立法院舉行新任立委宣誓就職典禮，民眾黨因「兩年條款」，有李貞秀等6人遞補不分區立委。（圖片來源／民眾黨團）

「一開始他們以為是放棄戶籍， 說這個很好辦， 妳到派出所就可以。」她說，一聽到是申請放棄中國籍就不受理。

針對公安局的說法，李貞秀以大概是「對岸公安局都政治滿正確的」轉述稱，「台灣又不是外國」，所以他們不受理。

她感嘆，如同陸委會主委邱垂正所言，到目前為止沒有任何陸配，因為台灣身分放棄中華人民共和國國籍成功過。」

反擊吳思瑤「只要30秒說」，質疑內政部淪為對岸公文窗口

李貞秀也反擊民進黨籍立委吳思瑤所宣稱，根本不是吳所宣稱，只要花30秒就可以完成放棄中國國籍程序。

她強調，從出生至今，只有一本「中華民國護照」，沒有一天拿過「中華人民共和國護照」，兩岸如有衝突，唯一效忠的就是中華民國，這個沒有任何問題，也認同擔任立委要唯一中華民國國籍。

此外，李貞秀更爆料，其辦公室昨日收到內政部公文，隨文竟附上一份受理文件的簡體字範本。她語帶諷刺地表示：「不知內政部何時開始幫對岸跑公文了？」

李貞秀稱，她已簽署一份對岸公安局「不受理」的正式文件，將轉交給內政部，請內政部去辦辦看。

(原始連結)





