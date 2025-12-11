赴中探親縮至三親等 梁文傑：有公務員濫用「探望表妹」社會難接受

梁文傑回應特定公務員赴中探親範圍，從原本四親等縮減為三親等。（翻攝畫面）

內政部日前預告修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，將地方首長及涉及國安業務等特定公務員赴中國探親、奔喪的親屬範圍，從原本四親等縮減為三親等，對此，陸委會副主委梁文傑今（11日）指出，四親等包含表哥、表妹，過去因兩岸開放初期有許多此情況，但目前發現有濫用問題，若受管制的公務員要去探望表妹，社會不太能接受，因此經討論後做出調整。

針對內政部將把地方首長、涉國安機密的特定公務員赴中的探親、奔喪範圍收縮至三親等，梁文傑今日在例行記者會指出，相關規定已施行20、30年，當時兩岸剛開放時，許多公務員來自中國，確實仍有大量四親等內親屬留在當地。

梁文傑表示，四親等包括表哥、表妹，但近年發現有些公務員濫用四親等的情況，他舉例，一個受管制的公務人員，申請要去中國探望、探親一個表妹，這好像在社會上不太能接受的，因此把四等親改為三親等，而三親等是指叔叔、伯伯、阿姨，此事有經討論後做出決定，較符合一般社會觀感。





