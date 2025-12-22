赴中接旨擋軍購預算？翁曉玲扯執政黨不報告：明日會繼續擋國防特別條例

記者詹宜庭／台北報導

傳出藍委赴中國廈門參加台商活動「接旨」反對軍購特別預算案，國民黨今（22日）召開「綠色奇幻文學—廈門抹紅記」記者會澄清。國民黨立委翁曉玲表示，明天的立法院程序委員會將會繼續擋下國防相關條例，因為執政黨不來報告、不說清楚，不願意講國防相關預算要買什麼東西，所以會繼續擋下來。

翁曉玲表示，陳玉珍兩週前告訴她廈門台商協會有這場活動，自己毫不猶豫就答應了，單純的活動且是自費行程，犯了什麼滔天大罪嗎？當天在機場登機室時，《自由時報》記者對著她拍攝並詢問赴中目的，她也如實回應是參加廈門台商協會33周年慶，沒想到仍被媒體抹紅，這種做法非常惡劣。

翁曉玲批評，一趟單純的廈門行，竟被扭曲成傳遞訊息、接受指示等行動。明天的立法院程序委員會將會繼續擋下國防相關條例，因為執政黨不來報告、不說清楚，不願意講國防相關預算要買什麼東西，所以會繼續擋下來。此外，針對許多網友在國民黨立委的社群平台上留言造謠與抹黑，翁曉玲奉勸相關人士不要再無的放矢，這些她都會紀錄，不會縱容。她也強調，自己行事光明磊落，若陸委會、國安局認為有任何不法行為，歡迎依法調查，「但不要透過媒體造謠生事。」

