赴中旅遊避免成為監控目標？資安署點名7大連網高風險陷阱

〔記者邱巧貞／台北報導〕年節將近，不少民眾計劃出國旅遊，數位發展部資通安全署提醒，境外的網路連線環境存在更高的資料遭竊或遭數位監控風險。特別是中國，因《網絡安全法》、《國家安全法》、《數據安全法》、《反間諜法》等一系列法規，對網路通訊實施高強度監控與管理，被視為高度資安風險地區。

資安署彙整赴中國地區連網的注意事項，呼籲國人加強手機資安防護意識，提升對潛在資安威脅的警覺性。尤其公務人員更應嚴格遵守資安防護規範，以防止公務資料外洩，確保資通訊安全無虞。

【赴中手機使用7大防護重點】

1：建議使用國內電信業者原號漫遊

儘量使用原號漫遊服務，通訊內容具加密保護，較當地SIM卡或eSIM更為安全。然而漫遊時，中方仍可能取得手機IMEI碼與GPS位置，建議公務員開啟飛航模式，僅於必要時再啟用連網功能。

2：避免使用公共WiFi

公共WiFi難以確認安全性，也經常成為駭客攻擊目標，建議民眾盡可能避免使用；如為公務員，則禁用公共WiFi，避免公務資料遭竊取。

3：避免使用中國當地SIM卡或eSIM上網

中國SIM卡皆需實名制，會揭露個人身份、位置與網路行為，納入中國監控範圍。民眾應優先選擇原號漫遊，公務人員更應嚴格避免使用，僅於必要時短暫連網。

4：勿使用公用USB充電座

惡意設定的充電座可在使用者充電時將惡意軟體植入(Juice Jacking)，無論民眾或公務員，應使用自備的行動電源與充電器，避免遭駭或遭竊取資料。

5：手機離身應立即處理

手機若因故離身，或遭搜查或留置，建議返國後立即重置系統，以降低遭安裝監控軟件之風險。公務員赴中前，應確保手機內無留存公務相關資訊，且避免在中國聯絡公務，以避免公務資料外洩或遭不當監聽。

6：避免安裝中製APP

中製APP可能要求存取通訊錄、麥克風、相機、位置等與APP功能無直接相關之系統權限，安裝後會增加個人隱私與資料外洩風險，公務設備完全禁止安裝中製APP。

7：勿購買本地手機或中牌手機

中國出售或中牌手機有可能被安裝後門或監控軟件，其資料亦可能傳往中國當地資料中心，因此中國出售或中牌手機有極高資安風險，公務使用完全禁止。

