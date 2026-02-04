赴中發表「共同意見」挨轟 國民黨嗆陸委會：川普也腦袋不清？

國民黨副主席蕭旭岑率藍營智庫訪團，赴北京參加兩岸智庫論壇後，再與中共全國政協主席王滬寧會面。 圖：國民黨/提供

國民黨派團赴中國北京，與中共兩黨共同兩岸交流智庫論壇後，昨由雙方代表人士共提出5個面向、15項共同意見。我國陸委會則發出新聞稿譴責。對此，國民黨今（4日）回擊，近來包括加拿大總理、英國首相、烏拉圭總統、芬蘭總理絡繹不絕訪問中國，美國總統川普4月也要前去北京，難道他們都是腦袋不清、倒果為因嗎？

對於國共論壇後發表共同意見。大陸委員會昨表示，當前兩岸關係的癥結，在於中共持續對台步步進逼、敵意有增無減，如軍機艦擾台、跨境鎮壓等極限施壓。國民黨卻無視中共意圖消滅中華民國、併吞台灣，執意與中共合辦「國共智庫論壇」，並在「九二共識」及反對「台獨」的政治前提下，發布所謂「共同意見」，誆稱要推動解除我政府對兩岸人員往來的人為限制等，這根本是倒果為因，政府絕不會接受。

陸委會強調，當前兩岸人員無法正常往來的人為障礙，完全是中共造成的。陸客來台觀光已中斷多年，兩岸情勢有很大改變，國人赴陸旅遊人身安全，因陸方不斷增修國安新規產生新的威脅。政府兩岸觀光健康有序、雙向平衡、旅遊安全及小兩會先溝通等4個政策沒有改變，歡迎世界各地旅客來台觀光，但陸方慣以恢復陸客來台作為政治籌碼及經濟脅迫工具，政策說斷就斷。為確保兩岸旅遊安全、品質、穩定性、公平性等，我方台旅會已於去年2月正式去函海旅會表達溝通的意願，請陸方海旅會回復我方。

國民黨文傳會回應則批評，陸委會昧於現實，無視國際間重要國家領導人近來接連訪問中國，加強與中國各方面合作。「兩岸交流合作前瞻論壇」共同意見，每一項都切實符合台灣民眾需求，陸委會放棄責任不與中國溝通，是阻礙兩岸交流的絆腳石、破壞兩岸和平的麻煩製造者。

國民黨文傳會表示，民進黨政府漠視台灣經濟實況，台灣現在只有跟AI相關的12％高科技業人員及買高科技股票的人好，其它產業都很慘。

國民黨文傳會舉例，台灣去年觀光業逆差7000億元，如果開放鼓勵陸客來台旅遊，起碼可以增加1、2000億元的收入，造福旅遊業、旅館業、小吃業、伴手禮業，尤其花蓮地區，農曆年旅館業訂房率只有2成，民宿歇業了200多家，民進黨只會搞意識形態，完全不顧人民的死活。

國民黨文傳會批評，兩岸緊張是因為民進黨大搞「台獨」意識形態，刺激對岸採取軍事威脅，民進黨才是造成兩岸關係緊張的始作俑者，兩岸間溝通比不溝通好，接觸比戰爭好，民進黨執政帶來兩岸兵凶戰危，不斷增加國防預算，延長兵役服役期限，置國家於險境，是政治上的最大不道德。

