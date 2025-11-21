赴中藝人頻表態 學者：中共以商業利益綁政治忠誠「治理」台灣
韓國女團TWICE明天(22日)將在高雄開唱，其中，台籍成員周子瑜曾在2016年因手舉中華民國國旗引發中國方面不滿，最終被迫道歉。近年來，台灣赴中發展藝人除登央視春晚節目外，也越來越常在中國國慶、閱兵等敏感時刻被迫表態「忠誠」。學者分析，中國「紅色傳播」越來越武器化，透過娛樂且難以察覺的方式滲透進台灣年輕世代，達成統戰最終目的，台灣應強化軟、硬規範，避免民主與人權保障反遭利用，淪為破口。
什麼是「紅色傳播」？
淡江大學公共行政學系助理教授鄭光倫解釋，中共將傳播視為「意識形態控制與國家治理的核心工具」，也就是傳播內容必須服務於黨的領導、反映黨的主張。隨著中共發展階段不同，其管控傳播工具也有不同面貌，大體來說，「紅色傳播」的內容特色從去商業化到「全面姓黨」，監管手段也逐漸法制化與武器化。
在中共建國以前的1920、30年代，他們就採用報紙期刊、標語漫畫、歌謠戲曲等3種傳播途徑，有系統地宣傳紅色思想。1949年建國後，因為實施計畫經濟、阻礙私有財富累積，所以這個時期並無以「名人」為導向的現代商業娛樂產業，從業人員以「文藝戰士」自詡，內容以傳播黨的思想為核心，顯示所有文化產出都是為政治服務，「文化大革命」即是最顯著的案例。
1978年中共改革開放後，娛樂產業迎來商業化的契機，2007年起以資本與流量為導向的造星功能興起，出現大量因偶像劇、古裝劇而爆紅的「流量藝人」，例如周冬雨、張一山、楊紫等人。此時期中共政府採事後審查、對內容監管相對寬鬆，使娛樂圈走向「商業化」與「去政治化」，可說是資本力量取得主導地位。
2012年習近平上任總書記後，「政治掛帥」回歸，「黨性原則」再次成為不可妥協的紅線，同時加強網路治理，像是中共意識型態滲透對象除了傳統藝術院校的人才培育體系外，也開始轉向2017年起因網路選秀綜藝捧紅的偶像派與流量藝人。鄭光倫強調，2022年中共將「鬥爭」與「傳承紅色基因」寫入黨章，凸顯紅色傳播具高度「政治戰鬥性」，亦是台灣藝人政治表態壓力的制度性根源。
「紅色傳播」的法制化與武器化
《中華人民共和國電影產業促進法》及《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》是紅色傳播的兩大制度性法規。鄭光倫解釋，《促進法》第16條將「危害國家統一、主權和領土完整」、「損害國家尊嚴、榮譽和利益」列為嚴格禁止事項，這導致任何被認定不符「一中原則」的言行都恐成為作品下架、終止演藝生涯的理由，成為施壓台灣藝人的「法律武器」。
《促進法》第9條則規定藝人應「堅持德藝雙馨」，鄭光倫分析，藝人自然在「藝」方面有所成就，因此該法的重點在於強調藝人的「德」，而習時代的「德」則是明確的政治忠誠內涵，只要被判定為政治不正確，就可能被貼上「失德」、「劣跡」的標籤並被封殺，強化台灣藝人在政治表態上的壓力。
另外，《通知》是針對陰陽合同(AB合約)、天價片酬、流量至上、飯(粉絲)圈亂象等「問題」的一系列規範，包括加強內容審核、要求嚴格落實意識形態工作責任制，以及加強對藝人的政治、法律、道德教育與培訓等。鄭光倫舉例，2021年吳亦凡被捕、趙薇遭封殺，都顯示中共對違法、失德或所謂劣跡藝人「政治性除名」的執行力。
表態藝人如夾心餅 表態「非單純意識形態認同」
高雄科技大學科技法律研究所兼任助理教授施妤青指出，中共黨管文藝會藉由「題材管控」、「內容審核」、「價值引導」、「人事管理」4種途徑達到意識形態審查，引導文化內容走向。她並以「227事件」(中國男演員肖戰粉絲於2020年2月27日舉報同人小說，引發同人創作者與網民強烈反彈，最終演變為大規模抵制肖戰的網路風波)為例，指出這就是粉絲利用官方機制檢舉不喜歡的藝人、彼此內鬥，但最終得利方還是政府。
而中國也試圖以紅色傳播影響台灣。鄭光倫說：『(原音)粉絲最聽名人的話，所以中國就必須治理這些名人，再透過名人去治理(粉絲)，就是用名人可以幫他治理這些粉絲，當然還不只治理這些粉絲，名人只要幫忙協助轉發或是贊成官方的訊息，就是親切化、也可以讓年輕世代去接受。所以台灣藝人其實在那邊也是被治理，那中國特別會用台灣藝人來治理台灣，也就是所謂對台工作，在這種情形之下，政治忠誠跟商業利益其實是綁在一起的。』
鄭光倫分析，中共對藝人脅迫機制亦結合「網路民族主義」、「飯圈文化」產生由下而上的輿論壓力，也就是粉絲主動借用官方愛國或民族用語，形成「黨國—市場—粉絲」三方協同動員機制，不僅更具即時性及強制性，也更能直接威脅藝人代言合約與公眾形象。
淡江大學公共行政學系助理教授鄭光倫分析紅色傳播赴中台灣藝人的影響。(饒辰書 攝)
鄭光倫強調，雖然赴中藝人的政治表態行為本質上是威權體制下的結構性壓力與市場利益交換，並非單純的意識形態認同，但是這種結合網路民族主義與粉絲動員的作法，將讓中共官方意識形態以更娛樂化、難以察覺的方式滲透進台灣年輕世代，「達成統戰最終目的」。
東吳大學兼任助理教授許有為則點出現代戰爭是「混合戰」，因此，如何定義國家疆界、如何定義戰爭行為是各國都面臨的難題，更何況台灣是全世界民主國家面對威權侵蝕的前緣。他認為過去傳統的古典民主或憲法理論恐怕不足以因應當代現狀。他說：『(原音)我們已經面臨到一種新的威脅，比如說藝人在臉書上說「一點都不能少」，如果同時間中國海軍艦隊開過去，把我們的東沙島、南沙佔下，這個時候藝人的言論還算是單純的言論嗎？我個人還沒有一個很確定的答案，只是提出來這個問題供大家一起參考。』
學者：法制革新應針對「脅迫機制」而非「藝人個體」
因應中共統戰威脅，台灣目前以《兩岸人民關係條例》、《反滲透法》規範，鄭光倫分析發現，藝人的政治表態很難認定有對價、合約等證據，進而符合法律構成要件，因此若貿然動用此二法條裁處，恐侵害言論自由。鄭光倫建議修法方向應針對「中共脅迫機制」，目標是提高脅迫成本、暴露政治本質，而非懲罰結構壓力下的台灣藝人。
例如可要求台灣藝人或經紀公司應向主管機關「揭露」與中共的合作或贊助，包括活動性質、涉及政治主題、直接經濟報酬等，目標是讓台灣社會得以識別並評估藝人的行為，進而將「個人意見」還原為「政治經濟交換下的服務行為」。此外，鄭光倫也建議參考經濟部投審司，考慮成立「兩岸影視文化合作諮詢委員會」，主動發佈高風險政治敏感清單，作為業界自律與風險管理參考。
至於「軟法」方面，鄭光倫認為目的是透過文化與認知抵抗，強化民主韌性防衛網，具體方法包括重建與投資在地文化資本、推動認知戰與媒體識讀教育、建構社會寬容與「去污名化」的話語空間等，或許是權衡言論自由與國家安全之間兩難的解方之一。
東吳大學兼任助理教授許有為就研究成果進一步分享及提問。(饒辰書 攝)
延伸閱讀
其他人也在看
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
獨家／牆倒眾人推！羅志祥：跌到谷底才看清楚「誰離誰留」
2020年，羅志祥的人生彷彿被按下「暫停鍵」，一場突如其來的「毀滅式分手」，不只終結了他與前任的感情，更在網路輿論發酵下，將所有與他相關的行為都放大、扭曲、重新定義。然而「牆倒眾人推」，他在出事後深刻體驗這句話，「在低谷時，誰離誰留，一切都很真實，那一刻我才發現，原來以前看到聽到，很多都是假的」。鏡報 ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 2 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 2 天前
薔薔抖出《黑澀會》偷竊慣犯 全部美眉「都知道是她」
薔薔近期加入《小姐不熙娣》主持行列，以《我愛黑澀會》出道的她，聊起演藝圈的荒謬經歷時，竟爆出在節目錄製期間「被偷錢、偷手機是常態」，甚至許多美眉們，都知道慣犯就是「她」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 1 天前
重陽節婆媳大戰！ 小Call怒吼「一年拜四十次」婆婆氣到甩門
長久以來，婆媳問題總是困擾著許多家庭，最近藝人小Call就在節目《震震有詞》上，分享與婆婆同住一個屋簷下的事。儘管先生多半站在小Call這邊，但生活習慣的差異，仍不免有些摩擦，比如婆婆習慣叨念夫妻倆晚歸，無法一起用餐，讓她長期累積不少心理壓力，但撇開這些日常細節，小Call其實真心在意婆婆，對婆婆是「有愛的」。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 1 天前
移居澳洲3個月！47歲楊皓如突宣布「驚人新身分」 證實成全球代表
47歲女星楊皓如個性爽朗大方，擁有流利口條的她也是綜藝節目的常客，受到許多粉絲的喜愛。近來，楊皓如舉家移民澳洲生活，如今已經過去3個月的時間，她昨（19日）在社群中開心宣布全新身分，引來許多網友留言道賀。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台八男星「慘遭石擊」大飆戲！傷口引來蒼蠅啃食 她身心俱疲哭到淚崩
八點檔飾演「飛宏」的何豪傑慘遭曾子益飾演的「克帆」綁架並毆打，驚險情節讓觀眾看得心驚膽戰。何豪傑、楚宣與曾子益透露拍攝內幕，分享了這場「綁架戲」背後的艱辛與趣事。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
直擊／哭了！子瑜抵達台灣「高領毛衣現身」千名粉絲暴動 警察也出動
韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。稍早7名成員已先抵達高雄小港機場，從日本出發的子瑜也於4點左右下飛機了，引起粉絲暴動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前