赴中返台繼續封殺國防預算 她公開點名翁曉玲：自己染紅還怪別人抹？

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林楚茵今(12/23)表示，國民黨立委翁曉玲上周末去中國，返台後一邊稱遭抹紅，另一邊又繼續阻擋國防特別預算，而藍白不敢付委討論，卻又裝作被害者，但明明是自己跳入大紅池，還往臉上抹，要怪誰？紅不是別人抹的，是自己染的。

民進黨立委林楚茵，資料照，林楚茵辦公室提供

總統賴清德在上月提出8年1.25兆國防特別預算，打造台灣之盾，但預算案在立院遭藍白聯手封殺，翁曉玲等7名藍委上周末前往中國廈門參加台商活動，也被質疑是向北京接旨，而翁曉玲回台後否認，但也重申，對於國防特別預算不會輕易放行。

林楚茵在臉書發文指出，翁曉玲周末跑去中國，見了哪些中國官員、談了什麼，外界一概不知，今天果然繼續擋國安法案、卡國防預算。

林楚茵說，今天立院程序委員會表決平手，翁曉玲身為程序委員會召委，仍直接否決，拒絕讓立委赴中管制法案、國防特別預算條例進入院會一讀、交付委員會審查。

林楚茵指出，美國在台協會(AIT)昨天明白表示，台美必須持續交流，才能確保台灣具備足夠嚇阻力，今天一早更貼出與國民黨副主席會談照片，訊號已經很清楚。此外，AIT處長谷立言也說，當立法院進入預算審查階段時，很期待能回答立法機構的各項問題。

林楚茵表示，藍白硬是阻擋、不敢交付立院委員會討論，又天天喊被抹紅，卻自己跳進大紅池，還往臉上猛抹，怪誰？紅不是別人抹的，是自己染的。

