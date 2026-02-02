赴中開公司被「帶官方色彩」企業大量注資...館長被曝成為統戰重點扶持對象...國安單位：變對台宣傳的新樣板

網紅「館長」陳之漢自去年上海行後，與中方交流愈發密切，先前正在中國廈門成立電商公司，親中爭議不斷。近期館長更被爆出已成為統戰部隊重點扶持對象，與中國企業簽下約2200萬元的代言合約，國安單位掌握，資助的公司具官方色彩，研判是以商業和做為包裝，對其進行全方位經濟挹注，目的是打造對台宣傳的樣板。

據了解，有媒體報導，知情人士透露，館長因能吸引部分對既有政治論述感到疏離的族群，深受中共青睞，為利用他在台灣的影響力，中共統戰部隊將館長視為重點扶植對象；而為避免金流和指揮鏈過於明顯，改由官方指定的特定企業認養，多點支援來提高追查難度。

因此金流來源管道多，但都是來自高度受到監管的中國企業，其中包括跨足房產、建築與投資領域的永同昌集團，據熟悉中國政商運作的人士表示，該大型房產集團若未獲官方示意，幾乎不可能進行涉及政治風險的合作，更別說是個人公司規模的台灣網紅。



其中除了永同昌集團，博弈公司永利澳門、網易公司、華祥苑集團，同樣以提供資金、贊助健身房擴張等方式挹注資金，因關係網複雜，背後理由恐怕是為遮掩統戰意圖；華祥苑已簽下500萬人民幣（約新台幣 2200 萬元）的代言合約。



國安單位也指出，注資的中國公司皆具官方色彩，研判是中共中央統戰部直接下令，動員中港澳等企業，藉商業合作為名，全方位注資館長，試圖將其打造成對台宣傳的新樣板。



針對指控，館長日前正式宣布提告，並稱自己只是在對岸努力經營的「正當台商」，不應受到媒體無端造謠。他批評，報導內容完全是惡意編造，並說儘管目前司法環境讓他對勝訴不抱太大信心，但為了捍衛名譽，絕對告到底。館長也說，自己努力在大陸當個正當台商，就跟沈伯洋或是民進黨去大陸賺錢一樣。

(圖片來源：三立新聞網)

