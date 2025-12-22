赴中領旨擋國安法案？林思銘澄清「關懷廈門台商」：不需要接受任何旨意

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華、涂權吉等7位立委，20日赴中參加「廈門台商投資企業協會」所舉辦之台商活動，傳出是假交流真領旨，反對軍購特別預算案一事。對此，林思銘今（22日）表示，此次出席活動，是應新竹鄉親、廈門台商協會韓會長之邀，以立委身分前往祝賀與支持。這是對台商的關懷與尊重，無關乎任何政治操作，更不存在任何政治指示。

林思銘指出，近日有部分政治勢力刻意對於他出席「廈門台商協會活動」進行無端影射，甚至試圖貼上政治抹紅的標籤。對此，他必須嚴正澄清：全球各地的台商，無論是在美國、日本，或是在廈門、深圳，都是中華民國的國民，都是辛苦在海外打拚的台灣子弟。

林思銘認為，執政黨對參加美國、日本等國家的台商活動稱之為「正常交流」，而對於參加廈門台商活動卻動輒以抹紅、扣帽子的方式，這樣的雙標，不只不公正，也完全不合理。他想反問，台商在全球其他國家努力就比較尊貴？台商在廈門奮鬥就不值得關懷？同樣是在海外努力打拚的台灣人，為什麼政府要用不同的尺度對待？

林思銘強調，此次出席活動，是應新竹鄉親、廈門台商協會韓會長之邀，以立委身分前往祝賀與支持。這是對台商的關懷與尊重，無關乎任何政治操作，更不存在任何政治指示，「執政黨做不到對於台商在廈門打拼的照顧，我們願意承擔責任幫忙；政府給不出的支持，我們願意給予鼓勵，請問這樣錯在何處？」

林思銘說，反觀近日，青鳥網軍鋪天蓋地操作輿論分化，不敢正視治安惡化、詐騙集團橫行、社會不安等真實問題，反而選擇以政治抹紅轉移焦點，掩飾執政無能。對於這些失實指控，他要鄭重強調，「我是一位中華民國的立法委員，服務的是全體國民，而不是任何政黨的政治語言。我不需要接受任何旨意，更不會屈服於網軍帶風向。」

林思銘表示，用台灣人民在海外的血汗與努力換取政治利益的人，才真正該反省；以同理與關懷，向海外打拚的台灣人伸出援手，才是負責任的政治。海外台商，不分地域、不分顏色、不分政治立場，都是中華民國台灣的一份子。我們應該給予的，是支持與祝福，而不是貼標籤與獵巫，「本人立場一貫且清楚：服務台灣，不分藍綠；支持台商，不問東西；立場不抹紅，監督不退縮；盡責履職，無所畏懼。」

