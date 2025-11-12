赴中風險攀升！陸委會：國人失聯或被關押已233人 其中涉宗教因素14人

記者盧素梅／台北報導

根據陸委會統計，共有233名國人赴中國大陸後失聯、遭留置盤查或疑似被中共相關部門限制人身自由。（圖／翻攝陸委會臉書）

陸委會主委邱垂正今（12）日赴立法院內政委員會報告時披露，截至10月底，共有233名國人赴中國大陸後失聯、遭留置盤查或疑似被中共相關部門限制人身自由，其中因宗教因素遭逮捕關押者達14人，至今均未獲釋返台，顯示國人赴中風險仍高。

立法院內政委員會今安排陸委會主委邱垂正進行業務報告並備詢。邱垂正在報告時指出，國人赴陸的人身安全，一向是政府所關心和重視的議題，自去年1月1日至今年10月31日止，陸委會接獲國人赴中國大陸後失聯、遭留置盤查或疑似被中共相關部門限制人身自由者計233人，其中因涉宗教因素遭中共有關部門逮捕關押者，共14名，迄今均未獲釋返台，國人赴陸仍具高度安全風險。

邱垂正並指出，對於個案狀況，政府均依家屬意願提供協助，並向中方洽查，要求落實兩岸協議通報機制，確保國人權益。他呼籲國人出行前務必使用「國人赴陸港澳動態登錄系統」，並慎重思考赴陸必要性，以降低人身風險。

邱垂正表示，面對中共強化統戰滲透、破壞兩岸單一身份制度，政府已訂定自明年1月1日起，正式實施常態化、制度化查核制度，凡具國家高度忠誠義務之軍公教人員，不得在中設籍或領用中共身分證件。此舉旨在強化民主韌性與國家安全，守護台灣珍視的自由與生活方式。

邱垂正並表示，根據陸委會10月最新民調，高達77%的民眾支持政府查核軍公教人員是否領用中共身分證件，顯示社會普遍認同強化防護措施，並視之為維護國家安全與信任的重要舉措。

另針對港澳情勢，邱垂正指出，中共藉「國安法」與「愛國者治理」進一步掌控香港、澳門，廣設國安紅線、壓縮多元言論空間，香港基本自由日漸削弱，澳門民主空間亦遭限縮。政府密切觀測相關動態，並已於官網公布「前往或過境港澳注意事項」，提醒國人注意風險。今年9月10日亦修正公務人員赴港澳規範，要求無論平假日均應事前通報、行後登錄，如與特定人士接觸亦須主動通報，以強化公務安全與人身保障。

