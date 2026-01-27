赴中風險狂飆4倍！陸委會示警：國人遭留置221人，兩岸觀光恐求助無門

記者盧素梅／台北報導

面對外界關注兩岸觀光開放進度，陸委會今（27）日重申，兩岸觀光交流必須建立在「國人權益」與「人身安全」獲得保障的基礎上。儘管政府持續對中國大陸展現善意，但在去年國人赴中遭留置、盤查或限制自由的個案暴增 4 倍，從前一年的 55 人激增至 221 人。陸委會提醒，國人赴中遇有緊急事故或旅遊糾紛，在缺乏雙方溝通機制的保護下，逕行開放組團，等同於將國人暴露在「求助無門」風險下。

陸委會在臉書發文指出，過去國人赴中國旅遊遇有緊急事故或旅遊糾紛等事件，可由觀光「小兩會」即時聯繫處理，中方片面中斷雙方聯繫，導致國人赴陸旅遊品質、安全等問題無法獲得有效處理及保障，赴中旅遊風險攀升。

廣告 廣告

陸委會統計，114年全年國人赴陸失聯、遭留置盤查，限制人身自由的案例累計已達221人，113年為 55 人，人數激增了 4 倍，風險不可輕忽。陸委會提醒，國人赴中遇有緊急事故或旅遊糾紛，在缺乏雙方溝通機制的保護下，逕行開放組團，等同於將國人暴露在「求助無門」風險下。

陸委會強調，政府已開放第三地中國觀光客及金馬旅遊，展現了最大的善意。中客來台需中國核發「大通證」，對岸不發證件、亦不放行，卻歸責台灣阻擋陸客來台。兩岸之間門一直都敞開，中方連門票都不給。

陸委會並強調，中方若有恢復兩岸觀光的誠意，請海旅會盡速正面回應台旅會，就恢復兩岸觀光後的旅遊穩定、品質、公平、安全等議題進行溝通把關，讓兩岸觀光早日回到正軌。

更多三立新聞網報導

金門馬逾千中國跑者參賽 邱垂正：跑出兩岸和平繁榮

甜喊李正皓「未來的尪」 馬郁雯：他是我勇敢堅強模樣的最大後盾

黃國昌酸陸委會淪側翼！他看傻「什麼人不好選」：不要臉最大

遭註銷台灣身分 李東憲遭爆道館倒閉跑路了！改名「中國館長」現況曝光

