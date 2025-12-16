赴俄作戰除雷被炸斷腿 金正恩蹲下擁抱斷腿傷兵

北韓領導人金正恩近日迎接參與俄烏戰爭的第528工兵團凱旋歸國，並向他們授予多項榮譽勳章，同時也向九名在戰鬥中犧牲的士兵頒發「共和國英雄」稱號。金正恩在歡迎儀式上親自向官兵致意，甚至蹲下擁抱一位因掃雷而斷腿的傷兵。此外，韓聯社報導指出，在金正恩視察新落成醫院的照片中，其胞妹金與正手持的智慧型手機疑似為中國製造，可能違反聯合國對北韓的制裁決議。

北韓領導人金正恩在平壤歡迎儀式上擁抱赴俄作戰的傷兵 （圖／達志影像路透社）

在隆重的歡迎儀式上，北韓軍人一字排開，踢著正步向他們的領導人金正恩敬禮。根據北韓官媒朝中社報導，第528工兵團在海外部署，參與烏俄戰爭120天後凱旋歸國。金正恩在儀式中逐一向官兵致意，展現親民形象。其中一個感人畫面是，金正恩蹲下來擁抱一位坐在輪椅上的傷兵。這名傷兵是在俄羅斯作戰時因掃雷而斷腿，當金正恩靠近時，這名士兵感動地想把自己撐起來，但金正恩示意他坐著就好。

金正恩向部署的工兵團授予一級獨立勳章，同時也向在戰鬥中犧牲的九名士兵授予「共和國英雄」稱號、國旗勳章和一級榮譽勳章，表彰他們的貢獻與犧牲。

除了迎接凱旋部隊，金正恩近期還視察了新落成的醫院。朝中社釋出了20幾張相關照片，引起南韓媒體的關注。眼尖的南韓媒體發現，金正恩的胞妹金與正手上拿的手機疑似是中國製的摺疊手機。

韓聯社報導指出，在朝鮮特權階層中，最新的摺疊智慧手機已被廣泛使用。在北韓昨天公開的龜城市醫院竣工儀式報導照片中，勞動黨副部長金與正手裡拿著智慧手機。雖然照片中看不清楚手機的品牌，但外觀與大陸品牌榮耀的「Magic」系列手機非常相似。這系列手機被譽為世界最薄，售價約台幣4.3萬元，遠超北韓民眾的消費能力。

韓聯社進一步報導，此前金正恩和勞動黨副部長玄松月也曾使用摺疊式手機。由於聯合國安理會第2397號決議禁止各國向北韓出口電子設備，如果金與正的手機確實來自中國，這可能違反了聯合國的制裁決議。

