赴俄旅遊竟喪失國籍！業者提醒這大忌 2合法管道獲簽證

近期有多名國人赴俄羅斯旅遊時，因持大陸一次性邊境旅遊護照通關，被認定為擁有大陸戶籍而被廢止台灣戶籍，喪失台灣人民身分相關權益。旅行業者提醒，台灣人前往俄羅斯旅遊，合法管道是透過線上或到莫斯科駐台辦事處申請簽證，若是先進入大陸再申請一次性護照，則嚴重違反我國規定，這次應是大陸的旅行社不清楚狀況，導致旅客踩雷。

佳繽旅行社董事長彭文欽表示，近日消息傳出後，有人以為台灣人不能去俄羅斯旅遊，實情並非如此。他說，要申請俄羅斯的旅遊簽證，可以透過線上申請，或送件到莫斯科駐台辦事處，國內的旅行社都很清楚這兩條合法管道。

不過，有些旅客不懂規定，去大陸旅遊時、尤其是到東北地區，以為申請大陸的一次性邊境旅遊護照就能順道赴俄羅斯。彭文欽提醒，這屬於我官方禁止的非法管道，台灣的旅行社絕不會這樣做，否則公司會面臨吊照，但大陸的旅行社可能不清楚台灣的規定，遊說旅客辦理，這次才鬧出這麼嚴重的問題。

