赴俄旅遊遭旅行社代辦中國護照丟「台灣身分」 陸委會：可檢舉旅行社

近期有民眾原本規畫前往俄羅斯旅遊，卻因誤信旅行社宣稱可代辦簽證與「快速通關」，在不知情下被申請「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後遭移民署認定違反相關規定，依法註銷台灣身分。對此，陸委會主委邱垂正今（13 )日表示，申請中國的身分或護照，就必須取消台灣身分，這是長久以來《兩岸條例》的規定。如果民眾是委託旅行社代辦，本身完全不知情，也可向主管機關觀光署檢舉旅行社。

旅遊Podcaster「花爺」近日分享旅遊陷阱，指有民眾赴中國旅遊或途經中國，因為誤信當地旅行社宣稱可「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」，而辦了一本的「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後卻被認定違規，依法喪失台灣身分.

對此，邱垂正出席「港覺濠臺」徵選活動頒獎典禮時指出，過去也有民眾因為到中國邊境旅遊，申請了所謂一次性或旅遊性的邊境核發護照。因為依照兩條例的規範，申請了中國的身分或護照，就必須要取消台灣身分，這是長久以來兩岸條例的規定。

邱垂正提及，陸委會向來呼籲國人赴中國邊境旅遊時，不要申請一次性的中國護照，這是違反法律。過去已有案例，現在又提到這個案例，民眾若要恢復身分，應檢具事實向主管機關移民署，依照回復身分的相關辦法申請。

邱垂正指出，如果民眾完全是委託旅行社代辦，本身不知情，也可以向觀光主管機關觀光署檢舉旅行社，因為旅行社是不能代辦中國的相關護照證件，代辦是明顯違法。要再次呼籲國人，到中國旅遊，千萬不要申請中國護照或一次性的旅遊護照。

