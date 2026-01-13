赴俄誤辦"1次性中國護照" 回台身分戶籍慘遭註銷

社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導

出國旅遊回台，卻被註銷身分！有Podcaster分享，自己去俄羅斯旅遊，因為誤信旅行社代辦簽證，才能通關，結果，最後被辦了〝一次性中國邊境旅遊護照〞，回台後，因為被移民署認定，這已經違反兩岸條例，台灣的身分戶籍，因此遭到註銷。

充滿熱情、奔放的俄羅斯傳統舞蹈，是不少人到俄國旅遊，一定會安排欣賞的節目，但玩得盡興之餘，卻要小心別違反這件事。

民視記者王毓珺：「有旅遊Podcaster分享，他自己去俄羅斯旅遊的時候，因為誤信了旅行社代辦簽證，最後辦下來一本，中國一次性邊境旅遊護照，回台後被移民署認定違規，台灣的身分也被註銷。」

Podcaster花爺：「旅行社就會跟你講說，我們現在如果要出境的時候，會很麻煩，他可能會不讓你出境，可是因為一次性（護照），他會有期間嘛，當你出國跟團回來之後，我們的移民署就會跟你聯絡了。」

現在俄羅斯電子簽證費用大約1700元台幣，紙本簽證費用3000元起跳，比起中國一次性邊境旅遊護照，申辦費用1000元，價差不大，但違反現行兩岸條例，持有中國戶籍、護照，被註銷台灣身分，這就麻煩了。

陸委會主委邱垂正：「如果要恢復他的身分，應該檢具事實，向主管機關移民署，依照這個回復身份的相關的辦法，來申請回復，他也可以向我們的觀光主管機關，觀光署去檢舉這些旅行社，因為我們的旅行社，是不能代辦中國大陸的，相關的這個護照證件。」





移民署移民事務組科長林勤淵：「務必了解我國相關法令，在旅遊過程中保持警覺，切勿因貪圖方便省錢，而聽信旅行社招攬手法。」

出門在外，還是要時刻警惕，免得玩回家，身分被註銷，因小失大。

