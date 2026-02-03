赴北海道旅遊最後一晚 行李裝不下把雪靴留飯店 網批：有損台灣的形象

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

近日有網友在社群平台轉貼1則貼文，引發熱烈討論。一名旅客分享，自己在離開北海道前1晚因行李已滿，將多雙雪靴與部分衣物留在當地住宿飯店，並寫下紙條說明，希望有需要的人可自行取用。貼文曝光後，引來網友對於作法是否合適出現兩極看法。

原PO指出，因在北海道旅行最後1晚了，但發現行李空間不足，只好捨棄孩童及大人未來穿不下的雪地裝備，決定不再帶回國，並以集中放置方式留在住宿處，畫面中可見多雙雪靴整齊排放在牆邊，旁邊附有簡單字條說明。

對此，有不少網友認為，「可以詢問櫃檯看怎麼協助處理或是發文找附近脆友送出，會比這樣放著好啦！」、「自己帶出國的物品請自己處理好， 請不要留在旅社內增加房務人員的困擾。這種行為感覺有損台灣的形象…」、「我知道去日本買東西會失心瘋，但是有多少能力就買多少東西…留那麼多，真的覺得他們要檢討」。

不過，也有網友指出，「我也有遇過那種帶不走的東西，我都花錢給飯店請他們處理」、「這樣已經很好了，比起有些遊客垃圾擺的整個房間到處是。吃完東西、飲料也不整理桌面，那才丟台灣人的臉」、「可以買個旅行袋，掛在行李箱上又是一個空間」、「我看過蠻多人會po在日本社團，送給附近的台灣人，我覺得這種做法很不錯」。

