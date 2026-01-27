赴北港開鏡！王中平突破性別成「男版媽祖」 認了「內心充滿問號」

《媽祖在人間》演員齊聚北港朝天宮開鏡，王中平突破性別框架飾演媽祖化身，攜手徐千京、海裕芬、王品澔、黃登楷共演溫暖又正向的單元故事。民視提供

目前正如火如荼開拍的民視單元劇《媽祖在人間》，劇組日前特地前往媽祖信仰重鎮北港朝天宮，舉行隆重的開鏡儀式。本次單元劇最令影迷驚訝的亮點，便是媽祖化身的設定竟由男藝人王中平擔綱演出。

身為虔誠媽祖信徒、拜了一輩子媽祖的王中平，坦言一開始接到邀約時，內心其實充滿疑問。他直言：「當初找我演這個角色，我也在想說我可以嗎？」直到細讀劇本後，他才被劇情深深說服，深刻體會到媽祖形象並不拘泥於性別。

媽祖形象萬千 希望呈現大愛精神的不同面向

王中平感性分享，媽祖的形象其實萬萬千，可能是一個流浪漢，也可能是一個路人帶給大眾啟發。他表示：「我覺得這是一個很奇幻、但一點都不八股的故事。」希望呈現出媽祖大愛精神在現代生活中的不同面向。

同台演出的陣容還包括徐千京、海裕芬等人，各自詮釋貼近現代社會的人生課題，不僅呈現宗教信仰的溫度，也讓觀眾在故事中看見被接住的力量。

徐千京卸下網紅光環！演繹女性互助感動爆棚 海裕芬同台飆戲

在劇中飾演女網紅「雅妍」的徐千京，角色表面光鮮亮麗，實際上卻藏著許多不為人知的困境。徐千京分享，雅妍在故事中利用影響力陪伴一位人生不順的女性走出低谷，沒想到隨著劇情推進，她才發現真正需要被理解的人正是自己。

她感動地說：「當雅妍願意面對真實的自己後，反而是對方牽起她的手，帶她走向真正屬於她的人生。」徐千京形容這是一個關於「女性接住女性」的故事，充滿正向能量。



