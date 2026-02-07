赴南投參香 總統籲國人團結挺國軍、支持國防預算

今年度「中央政府總預算案」及「國防特別預算條例」至今仍在立法院卡關，兼任民進黨主席的賴清德總統今天(7日)赴南投廟宇參香時，強調面對中國的威脅，希望國人一定要團結、不分黨派，共同支持國防預算，讓國軍站在第一線守護國家，才能讓大家安居樂業。

行政院提出的8年、新台幣1.25兆元的國防特別預算條例數度遭在野黨阻擋，至今仍卡關立法院，多次引發美方關注。美方近來就國防特別預算中的三項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，有效期至3月15日，若期限內沒有通過預算、簽署發價書，整個軍購流程恐得從頭來過，被視為是向台灣下最後通牒。

對此，兼任民進黨主席的賴清德總統7日赴南投「福順宮」參香，他在致詞時表示，面對中國的威脅，全民應該團結守護國家，而守護國家的工作很多，其中就是要支持國軍、支持國防，尤其國軍長年站在第一線守護國家，功勞很大，「福順宮」所在地為「軍功里」，他此行向「軍功里」的「福順宮」王爺參拜，就是要向國軍致敬。

總統隨後也呼籲全國人民支持國軍、守護國家、不分黨派共同支持國防特別預算，才能讓大家安居樂業。總統說：『(原音)我希望大家不分黨派，民主就是政黨政治，不同黨是一定有的，不同黨沒關係，同個國家最重要，我們國家只有一個，有的人可以去別的地方生存，我們就只有這塊蕃薯，就是台灣這塊蕃薯，一定要靠國軍站在第一線，也要靠大家團結，給清德拜託，支持國防預算，保護國家，讓我們可以安居樂業。』

總統接著也向在場鄉親說明政府近年推動育兒津貼提高、長照3.0、高中職免學費等各項社會福利，並強調行政院已拍板老農津貼將從每月新台幣津貼從8,110元提高至1萬元，此外，老年年金每月基本保證也調升至5,000元，身障基本保證年金提高至6,715元，這些都是政府的好意，也希望在地鄉親多多呼籲選區內的立法委員，相關預算「不要再擋」，只要經濟有成長，政府就會照顧人民，強化國防、保護國家，期盼大家一起支持政府。