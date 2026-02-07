赴南投籲支持國防特別預算 賴清德：有人能去別的地方…但我們只有台灣

記者陳思妤／台北報導

總統賴清德今（7）日在民進黨南投縣長參選人温世政陪同下，前往南投市軍功里福順宮參香。他喊話，來到軍功里參拜就是要向國軍致敬，也希望全國人民支持國軍、守護國家，支持國防特別預算，更直言，有的人可以去別的地方生存，「但我們就是只有台灣這塊番薯而已」。

賴清德表示，是温世政在地的子弟，在他拜託後，温世政說，自己歷經921大地震九死一生，就是注定要在外地打拚取得成績後，回到故鄉服務，所以放棄一切回來就是為了南投的鄉親。

賴清德還提及，看到地方大名叫做「軍功」，現在面對中國的威脅，要團結守護國家，而要守護國家的工作很多，其中就是一定要支持國軍、強化國防。他表示，國軍站在第一線守護國家，功勞很大，軍功里就是這個意思，來這裡參拜，就是要向國軍致敬，希望全國人民支持國軍、守護國家，支持國防特別預算。

賴清德喊話，希望大家不分黨派，民主政治就是政黨政治，不同黨沒關係，同個國家比較重要，因為國家只有一個而已。他說，有的人可以去別的地方生存，「但我們就是只有台灣這塊番薯而已」，一定要靠國軍站在第一線，也要靠大家團結。

賴清德拜託大家，支持温世政建設南投、照顧鄉親，支持國防預算、保護國家，讓大家能安居樂業。

