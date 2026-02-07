赴南投輔選温世政 賴清德讚「推動溫暖世間的政治」盼鄉親支持人才

民進黨主席賴清德前往南投為縣長參選人温世政輔選。民進黨提供



民進黨主席賴清德今（2/7）天前往南投為縣長參選人温世政輔選，兩人共同到南投福順宮、草屯慶安宮參香祈福。賴清德在致詞時表示，温世政擁有卓越的學經歷，不但是南投在地傑出的子弟，更是一位願意為了家鄉發展，放棄優渥成就的熱血醫師，呼籲鄉親團結支持，共同守護國家與南投。

賴清德指出，面對當前國際局勢與中國威脅，堅定守護國家，重要的工作就是要力挺國軍、強化國防，共同支持國防特別預算。他呼籲，民主政治雖然是政黨政治，但國家只有一個，不分黨派，應該共同團結守護這塊土地，才能讓人民安居樂業。

賴清德表示，從前總統蔡英文至今，民進黨執政近十年來，政府除了讓國家更安全，經濟更發展，照顧人民更周全，這次提出國防特別預算，其中部分用在打造「台灣之盾」，藉以保障國人安全，也與美國、日本等友盟合作密切，共同守護印太和平穩定。

賴清德說，在民進黨執政下，經濟成長、股市表現、外匯存底增長的成績更是有目共睹，政府也全力協助振興中小微企業，搭配加薪、減稅政策措施的落實，讓人民對施政都能有感。

對於温世政，賴清德表示，温世政出來參選，就是要推動溫暖世間的政治，照顧南投鄉親，讓南投大進步。他細數，温世政從求學、當兵、牙醫高考狀元成績相當優異，從事牙醫服務後，熱心對社會奉獻並擔任新北市牙醫師公會理事長。

賴清德提到，温世政有感於921地震的親身經歷，深知有回饋南投、服務鄉親的使命，並願意放棄一切為南投付出，懇請鄉親支持温世政。

最後，賴清德強調，温世政當醫生開業成功，將成就帶回南投貢獻的精神，為南投努力，值得大家肯定，並呼籲南投鄉親，年底南投縣長選舉，支持在地好人才的温世政，共同為南投打拚。

