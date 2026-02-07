赴南投「軍功里」參香 賴清德籲支持國防特別預算：我們只有台灣

總統賴清德今天（7日）在民進黨南投縣長參選人温世政等人陪同下，前往南投市福順宮、草屯鎮慶安宮參香祈福，向鄉親推薦温世政。賴清德強調，面對中國大陸的威脅，台灣要團結守護國家，最重要的就是支持國軍、強化國防，呼籲全民支持國防特別預算。

賴清德到南投市福順宮參香祈福。（報系資料照）

賴清德表示，福順宮所在地名為「軍功里」，國軍長年站在第一線守護國家、功勞最大，此行參拜王爺就是特地向國軍致敬，期盼全國人民支持國軍守護台灣，支持國防特別預算。他指出，民主政治就是政黨政治，不同黨一定會有，但「不同黨沒關係，同國家最重要」，畢竟國家只有一個。

廣告 廣告

賴清德強調，有人可以移居他處生存，「我們只有台灣這塊番薯」，必須仰賴國軍站在第一線，也需要全民團結。他拜託鄉親支持温世政照顧南投鄉親，支持國防預算保護國家，讓大家安居樂業。

賴清德7日到南投參香祈福，並向鄉親推薦南投縣長參選人温世政。（報系資料照）

賴清德也不忘推薦温世政，他介紹，温世政在草屯出生、就讀國中小，考上台中一中後北上求學，921大地震時在南投服兵役擔任醫官，歷經九死一生，温世政珍惜生命、奮發上進，不僅是高考狀元，還擔任新北市牙醫師公會理事長，是南投傑出子弟。

延伸閱讀

盧秀燕施政滿意度71.3%！營養午餐免費政策獲8成5市民肯定

國民黨擬3月底民調決定中市長提名 盧秀燕說話了

AIT高層15天3訪盧秀燕 台美關稅協議月中簽署送立法院