赴南韓旅遊注意！達人曝大批「重複請款」狀況：自救靠3步驟

近期有旅客反映，回國後檢查信用卡帳單時，發現有兩筆相同消費紀錄，引起不少人關注。旅遊達人「不奇而遇Steve&Sia」在臉書整理回報指出，多數重複消費發生在12月10日至14日，且消費地點都在南韓，使用的是VISA實體卡，銀行與品牌不限單一機構。

受影響的店家以Olive Young為主，尤其是明洞與弘大大型分店，其他包括Lotte Mart、E-Mart、新世界免稅店、新羅免稅店，以及部分連鎖咖啡店和超商儲值服務，也都有回報紀錄。使用者普遍發現，同一店家、相同金額、交易時間接近，但帳單上出現兩筆消費。

達人認為，這類狀況應為「重複請款（Duplicate Transaction）」，可能因刷卡系統瞬間不穩，店員再次刷卡，或銀行與VISA結算延遲，導致同一筆交易被重複計入。至於該如何處理，達人提出3步驟給大家參考：

步驟一 確認帳單

對照金額、店家名稱與交易時間，確認是否完全相同。

步驟二 觀察幾個工作天

銀行或卡組織可能自動沖銷或取消重複交易，通常3–5天即可完成。

步驟三 聯絡銀行

若超過5天仍顯示兩筆已請款，可以立即向發卡銀行客服說明實際情況，由銀行協助處理異常帳務。

